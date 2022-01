Eugenio Derbez recordó el día que Alessandra se enojó por un capítulo de La Familia P. Luche

El actor y productor Eugenio Derbez estuvo como invitado en el programa ‘Con permiso’, que conduce el peodista de espectáculos Juan José Origel y Marta Figueroa, ahí habló sobre cómo llegó el éxito a su vida, el camino que ha seguido y los éxitos que goza actualmente, asimismo, recordó una de las producciones que lo llevaron a la fama, La Familia P. Luche.

En torno a la serie de comedia, el histrión manifestó que un capítulo de causó problemas con su esposa, la cantante del grupo ’Sentidos opuestos’, Alessandra Rosaldo, pues para el guion se basó en una discusión que tuvieron semanas atrás.

"La familia P. Luche está basada en anécdotas reales de todos los escritores y mías. Mucho de mi relación con Ale ahí está; de hecho un día ella va a ver un capítulo, llega al foro, le pongo una sillita, grabamos, todo mundo se reía y a la hora que llego con ella me jala para un lado: 'Esa escena es una discusión entre tú y yo hace 5 meses’”.

"Se me olvidó, me la fusilé. Aparte es una de las clásicas que repiten de que quería que fuera yo a comer con su familia”.



Ante el inminente cuestionamiento de si Alessandra dejó todo por ayudarlo a cumplir su sueño, Eugenio respondió:

"En cierta manera sí, por la maternidad en gran parte y también por ayudarme a cumplir el sueño. También yo nunca le he dicho que lo deje, le he dicho 'Desde donde estés yo te apoyo'. Pero ya va a retomar".



El productor también habló sobre el futuro que le ve a Yalitza Aparicio: "Creo que no va a ser tan fácil como todo mundo cree, creo que le va a costar trabajo que encuentre otro proyecto a su medida".

“ Yo que estoy empezando en el mercado mexicano tengo muchas ganas de hacer cine como productor que no sea tan comercial, porque las películas que están ligadas al Oscar son películas no tan comerciales; como actor hago películas muy comerciales, pero como productor y director me gustaría hacer cosas un poquito más profundas”.