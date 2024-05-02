Estrella de ‘La Niñera’ muere a los 83 años: su hija lo despide con emotivo mensaje

Video Revelan causa de muerte de famosa actriz de 'Sex and the City'

Zack Norman, actor conocido por sus apariciones en producciones como ‘La Niñera’, ‘Romancing the stone’ y ‘Baywatch’, murió a los 83 años.

El también productor y comediante falleció la noche del domingo 28 de abril por causas naturales en el Providence Saint Joseph Medical Center, en Burbank, Los Ángeles, de acuerdo con The Hollywood Report.

Su hija, Lori Zuker Briller, le rindió un sentido homenaje en una publicación en Facebook, en la que incluyó una fotografía familiar.

“Dondequiera que te fueras, sé que todo se animó. Eras la persona más enigmática en cualquier lugar al que ibas. El mejor padre, esposo, abuelo, amigo”, escribió.

“Aportaste tantas risas y tanto enriquecimiento a todas nuestras vidas. No hay palabras para explicar lo mucho que te echaremos de menos. Ve a hacer lo tuyo. Salud por ti siempre. Te amo para siempre”, finalizó.

Hija de Zack Normal lo despidió con esta publicación. Imagen Lori Zuker Briller/Facebook

¿Quién era Zack Norman?

Howard Zuker, nombre real de Zack Norman, nació en Boston, Massachusetts. Asistió a la Governor’s Academy y a la Vanderbilt University y obtuvo un máster ejecutivo en Administración de Empresas por la Harvard Business School antes de dar el salto a la interpretación.

Durante su carrera, que comenzó en la década de 1960, él trabajó primero como cómico e irrumpió en el mundo de la televisión en 1969, cuando interpretó monólogos en ‘The Tonight Show’ con Johnny Carson.

También produjo la obra de John Arden, ‘Live Like Pigs’, que fue un drama de larga duración que se estrenó fuera de Broadway en 1965.

En 1981, consiguió un papel en ‘Ragtime’, de Milos Forman, y en 1984 apareció con Danny DeVito en ‘Romancing the Stone’, de Robert Zemeckis, antes de protagonizar ‘America’, de Robert Downey Sr., en 1986.

Siendo ya muy famoso, Norman coprotagonizó ‘Cadillac Man’, en 1990, junto a las leyendas Robin Williams, Tim Robbins y Fran Drescher.

Tres años más tarde, él volvió a trabajar con Fran cuando apareció en la serie de televisión ‘La niñera’, donde interpretó a su tío ‘Jack’ a lo largo de tres episodios.

Mientras tanto, también apareció en programas como ‘Baywatch’ y ‘The A-Team’ durante las décadas de 1980 y 1990.

Más recientemente, en 2006 protagonizó ‘Hollywood Dreams’, mientras que en 2015 apareció en ‘Ovation’ y en ‘Chief Zabu’ en 2016.

Lejos de las pantallas, Zack también protagonizó más de 20 obras de teatro y era conocido por ser un coleccionista de bellas artes.