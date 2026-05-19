Famosos Estrella de ‘16 & Pregnant’ sufre sobredosis y al despertar de coma descubre embarazo: su historia Jessica Danielle Cunningham, quien apareció en el show mientras esperaba a su primogénito, reveló que sufrió una crisis por consumir drogas. Además, detalló que después del coma le informaron que estaba embarazada.



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Jessica Danielle Cunningham, estrella de ’16 & Pregnant’, acaba de revelar que sufrió una sobredosis mientras se encontraba embarazada de su segundo hijo, hecho que desconocía.

La mujer, de ahora 32 años, compartió detalles de lo que pasó en su vida, durante y después del rodaje del famoso programa, para el documental ‘Hollywood Demons: Surviving 16 & Pregnant’.

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Estrella de ‘16 & Pregnant’ sufrió sobredosis estando embarazada

De acuerdo con el adelanto del reportaje, Jessica Danielle Cunningham recordó haber enfrentado críticas brutales tras su aparición en la tercera temporada del show de MTV.

“Empecé a salir de fiesta. Y, de repente, empezaron a aparecer pastillas en las fiestas y empezamos a tomar Xanax; luego pasó a ser Percocet, y cuando tenía 17 años, alguien me inyectó heroína”, relató.

Ella confesó que “siempre supo que eso no estaba bien”, pero que, en su mente, “pensaba que tenía una casa, un trabajo y un auto”.

“Me decía: ‘Estoy bien. Sigo siendo una buena mamá’. No es que él no tuviera qué comer o con qué vestirse, sino emocionalmente. Simplemente no estaba ahí como debería haber estado”, indicó, refiriéndose a su primogénito Jamie Jr.

Sin embargo, la situación, en realidad, llegó a ser más grave puesto que Jessica sufrió una complicación de salud debido a las drogas.

“En 2012, conseguí una bolsa de heroína. Estaba en el asiento trasero del auto de mi mejor amiga de entonces. Íbamos a ir al McDonald’s. Eran como las dos de la madrugada. Sufrí una sobredosis en el asiento trasero de su auto”, platicó.

Al ver que Cunningham se estaba ahogando con su propia lengua, su amiga, que no quiso llamar a la policía, la llevó en su coche al hospital: “Para cuando llegué, estaba morada y me dijeron que iba a quedar en muerte cerebral”.

Ella entró y salió de un coma tras el abuso de sustancias y, cuando despertó, una noticia impactante la sacudió, al igual que a su pareja.

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“Jamie y yo nos enteramos de que íbamos a tener otro hijo. Estaba embarazada, en una etapa muy temprana. Tenía cuatro semanas de embarazo de mi hija. Ya tuve una sobredosis con un solo hijo. Eso es muy duro”, admitió.

¿Cómo nació la hija de Jessica Danielle Cunningham?

Jessica Danielle Cunningham y su entonces novio, Jamie, dieron la bienvenida a su pequeña Jayleigh en 2013 y se sintieron aliviados de que nació sana: “Por suerte, es la niña más hermosa”.

En cuanto a la adicción, afirmó que “nunca volvió a tocar” la heroína luego del incidente y agregó que su retoño “es mi bebé milagrosa”.