Famosos Famoso presentador cambia su imagen y estalla ante críticas: “Es a mi gusto y al que le parezca” Esteban Macías respondió tajante a las críticas por su cambio de imagen. En un video reciente, el comunicador se dejó ver con las uñas pintadas y aretes.



Esteban Macías estalló ante críticas por su cambio de imagen. El presentador mexicano respondió tajante a las críticas luego de que en Instagram compartiera un video con las uñas pintadas y aretes.

“La respuesta para todas esas personas que se preguntan por qué las uñas, por qué el arete, por qué el pelo largo… la respuesta es: les vale mad**”, dijo a Román Alonso, de ‘Al Punto Noticias’.

“La realidad es que les vale mad** a todos. La gente no acaba de entender que no tiene por qué opinar, criticar, bulear o cuestionar a la gente por su aspecto físico. Por sus creencias, por su ideología, por su identidad de género o por sus preferencias, son cosas que solamente son de una persona y esa persona tiene todo el derecho a llevarlas y hacerlas como más se les antoje”, agregó.

Esteban Macías Imagen Esteban Macías / Instagram



El crítico de cine, de 53 años, fue claro, “cada quien tiene derecho de hacer de su vida y su cuerpo lo que quiera” y no debe de haber algún motivo para someterse a un cambio de imagen.

“Cada quien tiene derecho a ser como quiera ser. Por eso todos los comentarios que me hacen en redes generalmente les contesto lo mismo, les vale ma**es porque es mi vida y yo decido hacerlo”, dijo.

“No tiene que haber un motivo… ‘y es que antes eras así’… la verdad es que, básicamente, porque quiero”, subrayó.

Esteban Macías aseguró que le tienen sin cuidado las críticas sobre su aspecto físico. Incluso, señaló que con el paso del tiempo ha logrado “formarse una especia de coraza” gracias a la confianza que se tiene él mismo.

“Yo creo que si tienes claro quién eres, qué quieres y lo que vales, lo que te digan, no solo en las redes sociales, en el trabajo, en la familia, en tu grupo de cuates, se te va a resbalar (…) Es a mi gusto y al que le parezca… y se los digo con todas sus letras para que lo pongan y lo publiquen así: ‘me vale ma**es lo que piense la gente’”, sentenció.

El cambio de imagen de Esteban Macías comenzó a ser notorio desde 2025, cuando se dejó ver en redes sociales con cabello largo y poco después con las uñas pintadas.

En medio de este momento surgieron rumores de una supuesta transición de hombre a mujer, mismos a los que él respondió tajante en su publicación del 17 de enero. “Te vale ma**s”, dijo, según reportes de El Universal.

¿Quién es Esteban Macías?

Esteban Macías es un periodista, crítico de cine y comunicador mexicano con casi 30 años de trayectoria.

Desde 1996 ha sido analista en la cobertura de los Premios Oscar en México y ha formado parte de presentadores del show de espectáculos 'Ventaneando'.

Esteban Macías de visita en 'Ventaneando' en 2025. Imagen Esteban Macías / Instagram