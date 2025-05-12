Esposa de Emmanuel tiene enfermedad: su hijo habla de condición por la que "ya no puede hablarles"

Emmanuel y su hijo, Alexander Acha, hablaron del estado de salud de Mercedes Alemán, esposa y madre, respectivamente, de los cantantes.

Fue durante la última emisión de Juego de Voces que los artistas abrieron su corazón para pronunciarse sobre la condición de la pareja del reconocido intérprete de 70 años.

PUBLICIDAD

“Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien, desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco”, dijo Alexander dirigiéndose a su padre.

“Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos”, agregó, “aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta”.

En esta ocasión, el intérprete de ‘Eres tanto’ no especificó cuál es la afección que tiene su mamá. De acuerdo con TVyNovelas, él previamente reveló que ella “padece una enfermedad crónico-degenerativa”.

Emmanuel afirma que su esposa sigue “enseñándoles”

Por su parte, Emmanuel pronunció unas palabras sobre el cómo la protagonista de su historia de amor, Mercedes Alemán, continúa siendo su ejemplo.

“En la condición que está sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos, a través de no quejarse, a través de no querer hacer mal a su familia y nosotros sabiendo lo que está viviendo”, explicó.

Además, compartió una de las claves del éxito de su matrimonio, que lleva más de cuatro décadas y en el que procrearon a tres retoños.

“No olvidarte de ti, pero olvidarte de tu orgullo y encontrar la felicidad en la felicidad de quien amas”, manifestó tranquilamente.

“Yo llego a mi casa y la veo con una sonrisa, pues tengo que ser feliz. Llego a mi casa con una cara espantosa, le quito la felicidad, y para eso hay que eliminar el orgullo”, agregó.

La voz detrás de éxitos como ‘La chica de humo’ aseveró: “Nunca me fui a la cama sin decirle ‘te amo’, nunca, si hubo una discordia, me fui a la cama sin decirle ‘perdón, estuvo mal, pero tú eres mi alegría’”.

PUBLICIDAD

Alexander Acha aprovechó el momento para agradecerle a su progenitor: “A pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”.