Emmanuel revela la razón por la que se le “rompió el corazón” al ver a su esposa enferma

Emmanuel habló como pocas veces sobre el estado de salud de su esposa, Mercedes Alemán, quien padece una enfermedad crónico-degenerativa.

Recientemente, durante una emisión de Juego de Voces, el hijo del cantante, Alexander Acha, aseguró que su madre “no está bien”.

PUBLICIDAD

“Desde hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes ni caminar a nuestro lado, acariciarnos”, dijo.

Emmanuel revela por qué se le “rompió el corazón” al ver a su esposa

Tras conocerse la condición de su esposa, Emmanuel ahondó en lo que ella atraviesa actualmente debido a su afección.

“Un silencio donde transmite a través de sus ojos, donde no ha habido nunca una queja y donde vive pues en un mundo interno, totalmente consciente de todo lo que ocurre, pero sin poder tener movimientos”, declaró a Hoy.

El intérprete de ‘Quiero dormir cansado’ se pronunció acerca del video que se transmitió en Juego de Voces, en el que Mercedes Alemán envía un saludo levantando la mano.

“Ni sabía que habían hecho ese pequeño clip con mi esposa, que ese nos rompió el corazón pues a todos, a mis hijos, a mí”, confesó al matutino.

El también compositor explicó el motivo por el que ver así a la señora Mercedes Alemán le ocasionó el duro sentimiento.

“[Es] porque uno de los problemas que tiene que es no se puede mover, entonces cerebralmente es un esfuerzo gigantesco para poder levantar la mano, con esa sonrisa interna, y luego levantar el pulgar”, puntualizó.

“Entonces fue muy, muy fuerte. Jamás me imaginé que iba a pasar una cosa así en un programa de televisión”, agregó.

Emmanuel se esfuerza por apoyar a su esposa

Previamente, en el ‘show’ del que formó parte como concursante, Emmanuel contó que hace lo posible por no ocasionarle preocupaciones a su esposa.

PUBLICIDAD