Esmeralda Pimentel abraza su belleza natural: fotos sin maquillaje y de sus estrías lo prueban

Fuera de sets, Esmeralda Pimentel es una de las famosas que comparten fotos sin maquillaje o mostrando sus 'imperfecciones': hacemos un recuento de sus imágenes al natural

Esmeralda Pimentel está orgullosa de sus estrías

En su paso por el programa ‘Netas Divinas’, en julio del 2020, la actriz de ‘Abismo de pasión’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) comentó que:

“siempre me enseñaron que (estas marcas) era un motivo de vergüenza y que me generaba no solamente mucha pena, mucho pudor, sino que también perdí muchos trabajos”.

Segun relató, en ocasiones se le cerraron puertas por tener estrías. Sin embargo, después de una extensa reflexión, decidió cambiar su percepción, abrazar y normalizar este tipo de marcas en la piel.

Por ello, en julio de ese mismo año posó para la revista Beauty Junkies completamente desnuda y mostrando con mucho orgullo las marcas de sus piernas.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que Esmeralda Pimentel ha compartido fotos de sus estrías. Destaca una publicación que hizo en septiembre del 2021 en su cuenta de Instagram, en la que, además de mostrar este detalle de su cuerpo, escribió un par de versos de la canción ‘HUMBLE.’ de Kendrick Lamar, con los que expresó su “hartazgo” del Photoshop y su deseo por ver más “traseros reales, con marcas”.

Esmeralda Pimentel ha compartido fotos sin maquillaje

En entrevista con Beauty Junkies en julio del 2020, la estrella de la pantalla chica reflexionó sobre su propio concepto de belleza y cómo su trabajo frente a las cámaras ha afectado el mismo.

Comentó, por ejemplo, que desde una temprana edad se le inculcó la idea de que la belleza tiene un costo:

“Me acuerdo tanto de las famosas frases de ‘la belleza duele’, ‘la belleza cuesta’, ‘la belleza lastima’ y de aceptarlas y asumirlo”.



En ese sentido, reveló:

“Permitía que me pusieran capas gruesas de maquillaje cuando honestamente prefería estar de cara lavada”.



En años recientes, se ha hecho más que evidente el gusto de la tapatía por un estilo natural y, en más de una ocasión, se ha mostrado sin una gota de maquillaje frente a sus fans.

En octubre del 2018, por ejemplo, colgó en su cuenta de Instagram una foto en la que luce muy sonriente puesto que, según el pie de la misma, había recibido una buena noticia.



Ese mismo mes, compartió un autorretrato en un tono más serio, pero de igual manera, con la cara lavada.



Si bien Esmeralda Pimentel ha abrazado muy natural, es común verla con las pestañas enchinadas y con un poco de rímel. Cuando en enero del 2021 presumió su radical cambio de look (se rapó), lo hizo con una selfie en la que apenas se distingue un poco de maquillaje sobre sus pestañas.