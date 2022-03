Esmeralda Pimentel reveló por qué dejó las telenovelas: pocos imaginaban lo que vivió

Fue hace alrededor de 4 años cuando Esmeralda Pimentel abandonó los sets de telenovelas para buscar oportunidades en otros ámbitos, como las series (recientemente hizo una breve aparición en ‘The Good Doctor’), el teatro y el cine.

Ahora, quien fue protagonista de varias de estas historias, confesó que la llevó a tomar esta decisión.

Telenovelas de Esmeralda Pimentel

‘Verano de amor’ fue el primer melodrama en el que participó la jalisciense. Poco a poco, se fue ganando un lugar dentro de los espectáculos, con producciones como ‘Abismo de pasión’ y ‘Cachito de cielo’.

Su primer papel principal fue en ‘De que te quiero, te quiero’, donde interpretó a una villana.

Esmeralda Pimentel se convirtió en una de las favoritas de la pantalla chica con sus protagónicos en ‘El color de la pasión’, ‘La vecina’ y ‘Enamorándome de Ramón’.





Esmeralda Pimentel reveló por qué dejó las telenovelas

A inicios de marzo, la actriz fue invitada al podcast ‘Encubierto’ del también actor Juan Colucho. Ahí, relató que, tras su primer melodrama, la solicitaron para una larga lista de proyectos. Esto la llevó a

“entrar como en una corriente que te empieza a arrastrar en la que yo dejé de cuestionarme las cosas o el para qué o el porqué".



Con su trabajo, llegaron otras cosas, como el reconocimiento de celebridades y fans, la independencia económica y hasta la posibilidad de apoyar a su familia.

No obstante, una duda rondaba la mente de Esmeralda Pimentel:

“¿por qué no estoy feliz?, ¿por qué no me siento dichosa? (...) ¿por qué soy tan malagradecida de que si estoy en este lugar tan privilegiado no estoy disfrutando?”.

La respuesta que encontró fue que había entrado en un ciclo de “producir, producir, producir” que la llevó a olvidar su voz y “mi intuición como artista y estaba haciendo cosas que no me convencían y que no me llenaban pero que me traían ciertos beneficios".

De igual manera, su ciclo de trabajo en las telenovelas le estaba pasando factura en su capacidad artística y, según aseguró, temía perder la posibilidad de hacer otros personajes más complejos, como en series películas.

“Obviamente hacer telenovelas es dejar tu vida entera ahí, ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine, ya no me estaba cultivando, ya todo era trabajar, trabajar, trabajar y cuando lo dejé fui muy feliz", afirmó.

Bárbara Mori pasó por algo similar

Lo cierto es que Esmeralda Pimentel no es la única artista que ha pasado por una situación así. Sus declaraciones recuerdan a las de Bárbara Mori, quien, tras alcanzar el éxito con su protagónico de ‘Rubí’, se alejó de manera abrupta de este medio.

En una plática que ofreció en en el 2020, comentó que sus expectativas del éxito eran diferentes a las tradicionales, por lo que decidió abandonar la televisión para hacerse de una carrera en el cine.





¿Qué piensas de lo que vivió Esmeralda Pimentel?