Famosos que dejaron las telenovelas para ser más felices: contaron sus experiencias

¿La fama y el reconocimiento que vienen con dedicarse a la actuación son realmente tan buenos? Aunque hay muchas celebridades para las que así parece, hay otras tantas que han explicado abiertamente que este no necesariamente es su caso.

Incluso, algunas han hablado de lo poco a gusto que se sentían con ese ritmo de vida. Te contamos sus casos y las razones que han dado de por qué se alejaron de las telenovelas.

Flavio César se comparaba con otros a pesar de su fama

Si bien su carrera inició en como músico, fue en las telenovelas en donde explotó aún más su fama.

No obstante, de poco le sirvió convertirse en uno de los galanes más cotizados de los 90, pues dentro de él, seguía llevando una vida de “soledad” y sintiendo “un vacío”, según recordó en una transmisión en vivo a principios de mayo del 2022.

En la misma charla, reveló que llegó a sentir coraje por ver que su asistente (cristiano) viviera con tanta paz a pesar de que el famoso era él.

Al comparar sus estilos de vida, decidió abandonar los escenarios y dedicarse a la religión.

Esmeralda Pimentel fue más feliz tras dejar las telenovelas

La actriz de títulos como ‘Verano de amor’, ‘De que te quiero, te quiero’ y ‘La vecina’ reveló en abril del 2022 que trabajar en telenovelas no la llenó.

La razón es que “ya no tenía tiempo de leer, de ir al teatro, de ver cine (...) ya todo era trabajar, trabajar, trabajar”. Explicó que esto se debe a la naturaleza misma de las grabaciones de telenovelas, que demandan demasiado tiempo en el set.

Asimismo, aseguró que, una vez que dejó de lado este tipo de proyectos, “fui muy feliz”.





Christian Meier prefirió tener una vida “normal”

Otro galán de telenovelas que se alejó por completo de estas producciones fue el peruano. En febrero de este año explicó que su decisión se basó, en parte, por el hecho de que los personajes de los melodramas le parecían “muy planos y muy aburridos” al punto tal de que dejó de disfrutar la actuación.

Adicionalmente, aseguró que llevaba años con deseo profundo de “tener una vida ordinaria, completamente normal”. Este último detalle también lo motivó a mudarse a Los Ángeles, donde reside actualmente.





Bárbara Mori lloraba en su camerino de ‘Rubí’

Lo cierto es que la experiencia de la actriz con las telenovelas también estuvo marcada por su historia personal de maltrato familiar.

Según relató en una plática en abril del 2020, cuando le dio vida a Rubí,

“era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”.



Esto la hizo cuestionarse si realmente debía seguir ese camino o hacer caso a su instinto artístico y perseguir sus sueños de dedicarse al cine. Tras considerarlo, se decantó por el séptimo arte.





Allisson Lozz sufrió en su etapa como actriz

‘Alegrijes y Rebujos’, ‘Al diablo con los guapos’ y otras más fueron las producciones que la convirtieron en una de las actrices más prometedoras de la primera década del siglo.

Sin embargo, de un día para otro abandonó los sets de grabación. Al día de hoy lleva una vida completamente alejada de la farándula, como madre de una familia en Estados Unidos y vendedora de una marca de maquillaje.

Si bien durante años buscó el anonimato, en fechas más recientes se ha atrevido a hablar públicamente sobre lo que vivió como estrella de telenovelas.

A mediados del pasado abril, por ejemplo, relató que las personas con las que trabajó eran “crueles”, le gritaban y la trataban mal. Incluso, le pidió a quienes aún la recuerden por su paso en la telenovela no preguntarle por el mismo.