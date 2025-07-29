¿Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides otra vez juntos?: así de cerca se dejaron ver en foto

Video Actor de María la del Barrio aparece con el rostro desfigurado y esto le pasó: video

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides estarían nuevamente juntos. Los actores desataron sospechas de haber retomado su relación por tercera ocasión tras compartir una fotografía donde ambos aparecen muy cerca.

La actriz compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en la que aparece entre los brazos del actor, quien a su vez la mira fijamente y, aparentemente, a punto de darle un beso en la boca.

PUBLICIDAD

En la fotografía, que fue tomada en medio del bosque, tanto Esmeralda Pimentel como Osvaldo Benavides lucen descalzos y acompañados de sus mascotas.

Aunque en su publicación, la intérprete de 35 años no colocó ningún texto para acompañar su fotografía, sí agregó un emoji de corazón blanco y taggeo al actor. Además, añadió el tema ‘Preámbulo’, de Terrible + Cidtronyck.

“Y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla… Y transmitir… Puedes caer mil veces”, se escucha en el fragmento compartido.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides desatan sospechas de nueva reconciliación. Imagen Esmeralda Pimentel / Instagram



Hasta el momento, ni Esmeralda Pimentel ni Osvaldo Benavides han confirmado o negado haber retomado nuevamente su relación amorosa.

Una historia de amor intermitente

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se conocieron en 2017 durante las grabaciones de la serie ‘La bella y Las Bestias’. En 2018 confirmaron su noviazgo y en octubre de 2019, la actriz dio a conocer que había terminado su relación con el intérprete de ‘Nandito’ en ‘María la del barrio.

En marzo de 2021, los actores sorprendieron al reaparecer junto en una fotografía que documentaba su viaje a Disney. Sin embargo, fue hasta un mes después de confirmaron que habían retomado su relación y que trabajarían juntos en uno de los capítulos de la serie ‘The Good Doctor’.