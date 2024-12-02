Erika Buenfil presume su reencuentro con Luis Miguel tras romance: “Somos novios”

Video "La trató como una reina": dice Tanya de cómo, según Erika Buenfil, Luis Miguel la conquistó

Erika Buenfil presumió públicamente el reencuentro que tuvo con Luis Miguel tras años de haber sostenido un breve episodio amoroso.

La actriz recurrió a su cuenta de Instagram para mostrarle a todos sus admiradores el especial momento que vivió gracias al cantante.

Erika Buenfil cerquita de Luis Miguel

Erika Buenfil reveló en su perfil de la red social que asistió a la presentación que ‘El Sol’ ofreció en un recinto de la Ciudad de México.

La llamada ‘Reina de TikTok’ enseñó, gracias a una fotografía, que su asiento estaba muy cerca del escenario, por lo que pudo ver a su ex desde muy cerca.

“Un concierto hermoso. Luis Miguel cantando con toda el alma. Lo disfruté mucho”, escribió en la descripción este 1 de diciembre.

Erika Buenfil presumió que asistió al concierto de Luis Miguel en la capital mexicana. Imagen Erika Buenfil/Instagram



En una grabación, ella calificó como “increíble” haber presenciado el concurrido evento sentada en las “primeras filas”.

Erika Buenfil observó a Luis Miguel desde las "primeras filas". Imagen Erika Buenfil/Instagram

En un segundo clip, sorprendió al capturar cuando el artista, quien actualmente es pareja de Paloma Cuevas, entonaba justo la canción ‘Somos novios’.

“Y así, #SomosNovios”, escribió al subtitular el ‘post’ la protagonista de telenovelas como ‘Amores verdaderos’, que puedes ver aquí en ViX.

Erika Buenfil compartió que estuvo muy cerca de Luis Miguel, con quien sostuvo un romance. Imagen Erika Buenfil/Instagram

En reacción, en la sección de comentarios, algunos usuarios de la plataforma recordaron que ellos sostuvieron un idilio.

“Y recordé cuando Erika platicó que se besó en una cita con Luis Miguel”, “Y todo eso fue tuyo” y “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, se lee en las interacciones.

Erika Buenfil no cuenta a Luis Miguel como su “novio”

En 2022, Erika Buenfil habló de lo que pasó entre ella y Luis Miguel, luego de que se conocieran precisamente en un ‘show’ que él dio en Monterrey, Nuevo León.

“Era el 2001, por ahí”, especificó en entrevista con Carlos Alazraki, para su canal de YouTube ‘Atypical Te Ve’.

“Entonces, me subo a la silla y me voltea a ver y dice: ‘De pronto ‘flash’, la chica del bikini azul’, y me señala y yo: ‘¡Ay!’. Para mí, yo ya estaba hecha”, recordó.

Ella aseguró que posteriormente la contactaron, por lo que salió a “cenar” con ‘El Sol’: “Fuimos como a pasar la tarde, ya la noche, cualquier botana o lo que sea, y pasó lo que tenía que pasar”.