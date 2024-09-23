Erika Buenfil

Erika Buenfil se deja ver como de 15 años y sorprende porque ¿es idéntica a Gala Montes?

La actriz de 60 años publicó un video en el que, gracias a un filtro, luce como si tuviera 15 años. Sus seguidores quedaron sorprendidos y opinaron que se parece a Gala Montes.

Univision picture
Por:Univision
Video Erika Buenfil revela si también ella ha tenido encuentros con Ernesto Zedillo Jr., papá de su hijo

La actriz mexicana Erika Buenfil ha vuelto a causar sensación en TikTok, esta vez utilizando un filtro que la hace lucir como si tuviera quince años.

En el video, Buenfil aparece con un look juvenil y fresco, lo que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos.

@erikabuenfiloficial

Jijiji 15 años. #fyp #parati

♬ original sound - LA PATRONA MALULA🙊

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos de sus fans aseguraron que Erika es idéntica a la joven actriz Gala Montes. “¡Eres idéntica a Gala Montes!”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Pensé que era Gala Montes, ¡qué increíble transformación!”.

Erika Buenfil usó un filtro para lucir de 15 años y le dijeron que se parece a Gala Montes.
Erika Buenfil usó un filtro para lucir de 15 años y le dijeron que se parece a Gala Montes.
Imagen Erika Buenfil/TikTok y Mezcalent

¿Cómo se veía Erika Buenfil en su juventud?

El rostro de Erika Buenfil es conocido por el público desde que era una niña, pues inició su carrera a los 10 años. La actriz hizo sus primeras apariciones en televisión local, en su natal Monterrey, Nuevo León.

Además, es común que la también presentadora comparta fotografías del ayer en sus redes sociales.

Erika Buenfil es un rostro conocido de la televisión desde que era una niña.
Erika Buenfil es un rostro conocido de la televisión desde que era una niña.
Imagen Erika Buenfil/Instagram


Es por eso que sus seguidores le hicieron notar que el filtro no la muestra como se veía realmente cuando era una adolescente. "Nada que ver, Erika es y era de jovencita mucho más guapa que el filtro", le escribieron.

Erika Buenfil enfrenta críticas por usar filtros para lucir más joven

A la actriz de telenovelas le gusta utilizar filtros en sus videos y fotografías, por lo que se ha ganado críticas en más de una ocasión.

Sin embargo, Erika Buenfil ha defendido su decision de retocar sus imágenes. "Los filtros son para eso, yo en muchas (fotos) uso y en muchas no. Hasta me dicen, es que a ti te vale. Sí hay momentos en los que yo me presento tal cual y luego solitas las fotos tienen filtros naturales a veces”, dijo para el programa Hoy en mayo de 2022.

La protagonista de Amores Verdaderos, que puedes ver aquí en ViX, considera que "se vale" usarlos para verse "un poquito mejor". "Te ayuda y te hace que brille la mirada o que tengas un bonito color de piel es muy padre", explicó.

Erika Buenfil suele publicar imágenes con filtros que la hacen lucir de menor edad.
Erika Buenfil suele publicar imágenes con filtros que la hacen lucir de menor edad.
Imagen Erika Buenfil / X
