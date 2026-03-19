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Hijos de Enrique Iglesias reaparecen: el cantante comparte tierna foto de los 4 que podría revelar el sexo del bebé

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han mantenido en secreto si su cuarto bebé es niño o niña. Sin embargo, el cantante compartió una foto que podría dar una pista.

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Por:Ashbya Meré
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Video Enrique Iglesias muestra su lado más tierno junto a su hija de 5 años: así se divierten

Enrique Iglesias compartió una tierna fotografía de sus cuatro hijos juntos en la que dejó al descubierto lo mucho que ha crecido el más pequeño de sus retoños, de quien no ha revelado si es niño o niña, ni el nombre.

En la imagen se aprecia que Nicholas, Lucy, Mary y el bebé posan para la cámara de su madre, la extenista Anna Kournikova, y el cantante español aprovechó para capturar el momento familiar mientras paseaban en una embarcación.

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La foto habla por sí sola sobre lo que más atesora Iglesias, por lo cual solo agregó a la publicación: "Familia" y añadió cinco emojis de corazón.

¿El hijo de Enrique Iglesias es niño o niña?

Enrique y Anna han sido muy reservados sobre su hijo más pequeño, de quien se desconoce si es mujer o varón. Sin embargo, esta imagen podría dar una pista de que es niño, pues aparentemente, está vestido con ropita azul, aunque no queda muy claro.

El integrante más pequeño de la familia Iglesias Kournikova nació el 17 de diciembre de 2025, por lo que ya tiene tres meses.

Los mellizos Lucy y Nicholas son los hijos mayores de la pareja, los niños ya tienen ocho años, mientras la pequeña Mary tiene 6.

Así de grandes lucen los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.
Así de grandes lucen los hijos de Enrique Iglesias y Anna Kournikova.
Imagen Anna Kournikova/Instagram
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