Enrique Iglesias Hijos de Enrique Iglesias: Anna Kournikova revela finalmente el sexo y nombre de su cuarto bebé La tenista finalmente reveló el sexo y nombre del bebé que acaba de tener con el cantante español. Ellos ya han formado una familia con sus cuatro retoños, hasta ahora.



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A tres meses de que naciera su cuarto hijos con Enrique Iglesias, Anna Kournikova finalmente ha revelado los dos misterios que aún lo rodeaban.

Fue el pasado 22 de diciembre que la tenista dio a conocer que su bebé había nacido unos días antes, el miércoles 17, y compartió su primera fotografía en Instagram.

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Sin embargo, ella no destapó ni el sexo ni el nombre de la criaturita. Aunque posteriormente, subió una postal de todos sus retoños, siguió guardando hermetismo al respecto.

Anna Kournikova revela el sexo y nombre de su bebé con Enrique Iglesias

Este 19 de marzo, luego de que Enrique Iglesias colgara una nueva instantánea, Anna Kournikova por fin desveló que tuvo ¡un niño!

La atleta igualmente subió a su perfil de la red social el tierno retrato de sus pequeños y añadió en la descripción: “Lucy+Nicolas+Mary+Romeo”.

En diciembre de 2017, la deportista rusa y el intérprete de ‘No llores por mí’ se convirtieron en padres por primera vez tras la llegada de sus mellizos, Nicholas y Lucy.

Su familia creció gracias a Mary, quien llegó a este mundo en enero de 2020. Más de cinco años después, aumentó por Romeo.

El español de 50 años reaccionó al ‘post’ acerca de su familia colocando varios emojis de corazón rojo, dejando en manifiesto su amor.

Anna Kournikova reveló el género y nombre de su cuarto bebé con Enrique Iglesias. Imagen Anna Kournikova/Instagram

¿Cómo se sienten Enrique Iglesias y Anna Kournikova?

Este 19 de marzo, People reportó cómo presuntamente se sentían Anna Kournikova y Enrique Iglesias inmediatamente después de que su clan creció.

“Están muy emocionados por la llegada de su cuarto hijo. Están en la nube”, contó una fuente al conocido medio estadounidense.