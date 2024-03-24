Enamorándonos USA está de luto: integrante del show sufre dolorosa pérdida

El equipo de Enamorándonos USA cerró la semana con una triste noticia que enlutó al show tras conocerse la dolorosa pérdida que sufre uno de sus miembros.

¿Qué pasó en Enamorándonos USA?

En el episodio del pasado viernes 22 de marzo, los presentadores Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez hicieron una pausa para compartir con la audiencia lo sucedido al presentar a uno de los 'Amorosos' del show, Emanuel Calmo.

"Veníamos a acompañarte en tu dolor", le dijo Araneda al mismo tiempo en que le brindó un abrazo.

"Estamos contigo, Emanuel", agregó Ana Patricia.

Y es que el participante de origen italiano sufrió solo unas horas antes la muerte de su abuela, doña Pascualina, de 91 años.

Según Ana Patricia Gámez, la señora falleció a horas de la madrugada del viernes: "Sí, me enteré esta mañana y es difícil", dijo el participante.

"Yo creo que es la cosa más difícil de aceptar y cómo se termina un ciclo porque era la última abuela que tenía", compartió sin poder aguantar el llanto tras las gafas oscuras con las que intentó cubrir sus ojos.

Calmo confesó que a su abuela le gustaba cantar el "que sí que sí, que no que no", la icónica frase del show que se utiliza cuando un 'Amoroso' está a punto de revelar si acepta o no una cita con alguien más.

Durante el conmovedor momento, se presentaron imágenes de él junto con su abuela: "Era una fan de Enamorándonos".

"Que Dios la tenga en su gloria", dijo Ana Patricia Gámez al ver a doña Pascualita en uno de los videos que se presentaron al aire.

El resto de los compañeros de Emanuel Calmo en el 'Palco del Amor' se levantaron de sus asientos de manera espontánea para arropar al italiano con un cálido abrazo ante el dolor que tenía por el deceso de su querida abuela.

Emanuel Calmo, de Enamorándonos USA, despidió así a su abuela Pascualina en Instagram tras su muerte Imagen Emanuel Calmo/Instagram



Rafael Araneda explicó que el joven fue quien decidió presentarse al show: "(Lo hago) por mi abuela", explicó.

" Aquí estoy en familia, quiero estar aquí", dijo 'El Caballero Italiano', como se presenta habitualmente.

El público en el foro brindó un aplauso de pie en memoria de su abuela, cuyo funeral estaba previsto para realizarse en Italia, en donde falleció.

Emanuel Calmo agradeció en Instagram los mensajes que ha recibido tras la muerte de su abuela en Italia. Imagen Emanuel Calmo/Instagram



En Instagram, Emanuel Calmo compartió algunas fotos junto a ella y agradeció las condolencias que ha recibido en las últimas horas.