“Valió madr…”: Emilio Osorio publica misterioso mensaje, ¿de ruptura?

Video ¿Emilio Osorio ya olvidó a Karol Sevilla? Se dejó ver muy cariñoso con una modelo de OnlyFans

Emilio Osorio y su novia Leslie Gallardo generaron intriga entre sus seguidores en Instagram el 25 de abril al publicar misteriosos mensajes que fueron interpretados como el anuncio de una ruptura.

¿Qué decían los misteriosos mensajes de Emilio Osorio?

PUBLICIDAD

La influencer escribió en sus historias: “Familia, amigos, seguidores y haters, voy a estar un poco ausente de mis redes sociales por temas personales. Los amo, no mencionaré más al respecto”, sobre un fondo negro.

Por su parte, ‘El Halcón’ de ‘La Casa de los Famosos México’ eliminó todas las publicaciones de su feed de Instagram y compartió un mensaje de disculpas, anunciando que a través de un en vivo daría una explicación de lo que estaba pasando.

“Valió madre. Sé que a ustedes, que son mi familia les debo una explicación de muchas cosas. Primero les pido una disculpa y no se preocupen estoy bien, para aclarar todo y ser transparente como siempre lo he sido, hoy haré un en vivo. Gracias a ustedes por siempre estar”, publicó.

Estos son los mensajes que publicó Emilio Osorio en Instagram. Imagen Emilio Osorio/Instagram



Los mensajes generaron especulaciones sobre el fin de la relación de Emilio con la integrante de Acapulco Shore después de cuatro meses de noviazgo.

Emilio Osorio recibe críticas y él responde

Sin embargo, horas después, el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio realizó una transmisión en vivo para aclarar que todo se trataba del lanzamiento de su nuevo sencillo, ‘Valió Madre’.

“Esta era una sorpresita, quería hacer un desm*dre y quería hacerlo a mi modo. Precisamente es ‘Valió madre’ porque me enamoré de esta cosa preciosa (Leslie), ha habido grandes cambios dentro de mi vida que no les he platicado porque uno tiene que crecer en la vida y en su trabajo, estos meses han sido de crecimiento personal, no les puedo dar más detalles”, dijo Emilio.

PUBLICIDAD

La explicación de Emilio dividió opiniones entre sus seguidores. Aunque muchos celebraron el lanzamiento, otros los compararon con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza por “fingir” una situación de ruptura para supuestamente llamar la atención previo al estreno de una canción.

Respecto a la manera en la que anunció su nueva producción, Emilio aseguró que no quería preocupar a nadie y que todo se trataba de generar “mame” en las redes sociales.

“De lo que subí evidentemente hay un mame de por medio, pero decirles que el mame es parte de la vida. Pero hablando en serio y siendo transparente, pues no he dejado la música. Empiezo con el pie derecho con esta música y tranquilos, había mucha preocupación, pero los amo. Mi intención no era preocuparlos, era ponerlos atentos a lo que iba a pasar, que era la canción”, afirmó.

Además, aseguró que también fue una forma de responder a sus detractores.