Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar reafirma los lazos familiares en emotivo reencuentro: "Tanto tiempo sin vernos"

Emiliano sorprendió al publicar fotografías del emotivo reencuentro que tuvo con un famoso miembro de la dinastía Aguilar. ¿Se reconcilió con su familia?

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Por:Ashbya Meré
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Video Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos Emiliano y Leonardo y al escándalo de la familia

Emiliano Aguilar se ha mantenido alejado de su familia paterna desde hace unos años, sin embargo, nunca ha negado el gran cariño que le tiene a un miembro en especial de la dinastía.

La madrugada del 9 de abril, el rapero sorprendió al publicar algunas fotografías de su encuentro con su prima Majo Aguilar, a quien le tiene mucha admiración, según lo ha externado en diversas entrevistas.

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Los mediáticos primos no revelaron detalles de su reunión, ni si son recientes, pero Emiliano agregó un tierno mensaje: " Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un chin… prima. Aquí ando a la orden".

En las tres imágenes aparecen sentados en una mesa y aparentemente tomando alguna bebida alcohólica.

Majo y Emiliano Aguilar se reunieron en medio de la polémica que persigue a su familia.
Majo y Emiliano Aguilar se reunieron en medio de la polémica que persigue a su familia.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Majo Aguilar admira el talento de Emiliano

La cantante también ha externado la admiración que siente por él, incluso, no descartaría que en un futuro grabaran una colaboración musical.

"Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero", declare en abril de 2025 en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.

Majo es muy discreta sobre su vida personal, sobre todo si se trata de su tío Pepe Aguilar y de su prima Ángela. Sin embargo, ha dejado ver que, al igual que Emiliano, también está distanciada con ellos.

Así posaron los primos Majo y Emiliano Aguilar en su reencuentro.
Así posaron los primos Majo y Emiliano Aguilar en su reencuentro.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram
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