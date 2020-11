"Ella está en las nubes, que no se lo cree": Lucero cuenta lo que pasó con su hija tras cantar juntas por primera vez

Los mensajes que recibió Lucerito Mijares tras cantar por primera vez junto a su famosa mamá, la tienen "en las nubes, (está) que no se lo cree", aseguró Lucero este martes, 3 de noviembre, en 'Charlas con Luz', con la escritora y productora Luz María Doria . Aunque había actuado con su papá, el cantautor mexicano Manuel Mijares, la adolescente de 15 años no había compartido el escenario con su famosa madre.



"Adoro los mensajes, los comentarios que he leído, que he visto, a raíz de la presentación de este sábado; ver que la gente la ha abrazado con comentarios increíbles, maravillosos... No tengo palabras para agradecerlo. Es aún mejor que si me halagaran a mí", le contó Lucero a Doria en el show digital.