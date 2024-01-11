Elizabeth Gutiérrez y William Levy inician el 2024 abrazados, brincando y enamorados

Video Elizabeth Gutiérrez revela en exclusiva que su romance con William Levy sigue en pie

Elizabeth Gutiérrez y William Levy están comenzando este 2024 demostrando lo unidos que están y compartiendo muestras del amor que se profesan.

Desde el pasado mes de noviembre, la presentadora se dejó ver nuevamente junto al actor luego de que previamente, en julio, él afirmara estar “solo”.

PUBLICIDAD

Tras reaparecer muy cerca del papá de sus hijos, la también actriz rompió el silencio en torno a las especulaciones sobre su ruptura y reconciliación.

“Yo creo que lo mejor es el tiempo, que ponga todo en su lugar y eso es lo más importante”, dijo en entrevista para El Gordo y La Flaca, en noviembre de 2023.

“Nosotros somos una familia normal, como todas, con altas y bajas, pero creo que lo más importante es el amor y lo importante para nosotros siempre nuestra familia”, añadió.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se muestran felices

A sólo días de que empezara el año nuevo, Elizabeth Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece muy contenta con William Levy.

En el clip, musicalizado con la canción ‘Mi persona favorita’ de Camila Cabello y Alejandro Sanz, la pareja salta mientras recorre la playa estando abrazada.

“Entrando al 2024 es como…”, escribió ella en la descripción, cerrando con un emoji de corazón y otro de una carita con los ojos cerrados y sacando la lengua.

Quien fuera el protagonista de telenovelas como Sortilegio, que puedes ver aquí en ViX, reaccionó afectuosamente en la sección de comentarios al colocar cuatro emoticones de corazón rojo.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy felices en la playa. Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Antes de finalizar la grabación, él igualmente sale por unos segundos abrazando a sus jóvenes retoños, Christopher y Kailey.

Este material se desprende del viaje que los cuatro hicieron por España a finales de 2023, y del cual ya habían subido fotografías a la red social.

Elizabeth Gutiérrez le ha profesado su amor a William Levy

Hace casi dos meses, Elizabeth Gutiérrez externó públicamente sus sentimientos por William Levy, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria artística.

PUBLICIDAD

“Ese eres tú… agradecido y con un corazón noble. He estado a tu lado desde el comienzo de tu carrera, he vivido tus muchos ‘no’s’ y he visto cómo los conviertes en retos, en oportunidades”, apuntó en un ‘post’ el 27 de noviembre.

“¡Siempre estaré orgullosa de ti, te voy a admirar siempre! ‘Toty’, ‘Kailita’ y yo te amamos y estamos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades por este premio! ¡Ahí estaremos siempre aplaudiendo todos tus logros!”, sentenció.