Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez y William Levy inician el 2024 abrazados, brincando y enamorados

La presentadora compartió un video en el que aparece abrazada y feliz con el actor. Él reaccionó de forma cariñosa. Aparentemente, la pareja está muy unida a meses de que el cubano afirmara que estaba “solo”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Elizabeth Gutiérrez revela en exclusiva que su romance con William Levy sigue en pie

Elizabeth Gutiérrez y William Levy están comenzando este 2024 demostrando lo unidos que están y compartiendo muestras del amor que se profesan.

Desde el pasado mes de noviembre, la presentadora se dejó ver nuevamente junto al actor luego de que previamente, en julio, él afirmara estar “solo”.

PUBLICIDAD

Tras reaparecer muy cerca del papá de sus hijos, la también actriz rompió el silencio en torno a las especulaciones sobre su ruptura y reconciliación.

“Yo creo que lo mejor es el tiempo, que ponga todo en su lugar y eso es lo más importante”, dijo en entrevista para El Gordo y La Flaca, en noviembre de 2023.

“Nosotros somos una familia normal, como todas, con altas y bajas, pero creo que lo más importante es el amor y lo importante para nosotros siempre nuestra familia”, añadió.

Más sobre Elizabeth Gutiérrez

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?
1:23

Hijo de William Levy y 'Ely' Gutiérrez se gradúa y ella comparte el momento: ¿el actor los acompañó?

Univision Famosos
La versión de William Levy sobre su arresto: solo habría intentado evitar un conflicto
1:18

La versión de William Levy sobre su arresto: solo habría intentado evitar un conflicto

Univision Famosos
Así fue la llamada al 911 ante el presunto alboroto de William Levy en un restaurante
1:07

Así fue la llamada al 911 ante el presunto alboroto de William Levy en un restaurante

Univision Famosos
Antes del arresto de William Levy todo era risas y camaradería: ventilan presuntas imágenes
1:34

Antes del arresto de William Levy todo era risas y camaradería: ventilan presuntas imágenes

Univision Famosos
William Levy sale de prisión tras pagar fianza: da sus primeras declaraciones
1:15

William Levy sale de prisión tras pagar fianza: da sus primeras declaraciones

Univision Famosos

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se muestran felices

A sólo días de que empezara el año nuevo, Elizabeth Gutiérrez compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece muy contenta con William Levy.

En el clip, musicalizado con la canción ‘Mi persona favorita’ de Camila Cabello y Alejandro Sanz, la pareja salta mientras recorre la playa estando abrazada.

“Entrando al 2024 es como…”, escribió ella en la descripción, cerrando con un emoji de corazón y otro de una carita con los ojos cerrados y sacando la lengua.

Quien fuera el protagonista de telenovelas como Sortilegio, que puedes ver aquí en ViX, reaccionó afectuosamente en la sección de comentarios al colocar cuatro emoticones de corazón rojo.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy felices en la playa.
Elizabeth Gutiérrez y William Levy felices en la playa.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Antes de finalizar la grabación, él igualmente sale por unos segundos abrazando a sus jóvenes retoños, Christopher y Kailey.

Este material se desprende del viaje que los cuatro hicieron por España a finales de 2023, y del cual ya habían subido fotografías a la red social.

Elizabeth Gutiérrez le ha profesado su amor a William Levy

Hace casi dos meses, Elizabeth Gutiérrez externó públicamente sus sentimientos por William Levy, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria artística.

PUBLICIDAD

“Ese eres tú… agradecido y con un corazón noble. He estado a tu lado desde el comienzo de tu carrera, he vivido tus muchos ‘no’s’ y he visto cómo los conviertes en retos, en oportunidades”, apuntó en un ‘post’ el 27 de noviembre.

“¡Siempre estaré orgullosa de ti, te voy a admirar siempre! ‘Toty’, ‘Kailita’ y yo te amamos y estamos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades por este premio! ¡Ahí estaremos siempre aplaudiendo todos tus logros!”, sentenció.

Levy y Gutiérrez han mantenido un romance desde el año 2002, aunque se han tomado ‘respiros’ y en varias ocasiones se han enfrentado a rumores de infidelidades por parte de él.

Relacionados:
Elizabeth GutiérrezWilliam LevyParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD