'El Costeño' sufre fuerte accidente y cae por un barranco: esto se sabe sobre su salud

A través de redes sociales, Javier Carranza 'El Costeño', nombre real del comediante, confirmó los hechos y dio a conocer cómo se encuentra.

Univision
'El Costeño' sufrió un fuerte accidente de auto este domingo 17 de marzo. De acuerdo con reportes, el vehículo en el que viajaba el comediante cayó por un barranco.

'El Costeño' sufre accidente: así sucedieron los hechos

El accidente de Javier Carranza, nombre real del comediante, se registró cuando transitaba en la carretera México-Tampico a la altura del municipio Calnali en el estado de Hidalgo, cuando se dirigía a la Ciudad de México, según informaron medios como El Universal y Excélsior.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, todo sucedió durante la madrugada, cuando el vehículo, que era conducido por el chófer del 'El Costeño', se salió de la vía al perder el control en una curva, provocando que se volcaran y cayeran por un barranco.

El automóvil iba tripulado por tres personas, entre ellos el artista, quien junto a sus dos acompañantes resultó herido.

'El Costeño' sufrió un accidente de auto el pasado fin de semana en México.
'El Costeño' y el resto de los tripulantes fueron trasladados a un hospital de la localidad, donde recibieron atención médica.

A través de las redes sociales, el comediante habló sobre lo acontecido y detalló que cuando pidieron ser trasladados a un hospital de Pachuca, capital del estado de Hidalgo, las autoridades supuestamente no les dieron autorización ni ayuda.

"Hubiéramos deseado que alguien autorizara el movernos a un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero no hubo quién y tuvieron que venir desde la Ciudad de México a ayudarnos", escribió en su página de Facebook en donde compartió fotos de cómo quedó el vehículo.

Así quedó el vehículo en que viajaba 'El Costeño'.
'El Costeño', quien regresaba de una presentación en el municipio de Atlapexco, agradeció que pese a la gravedad del accidente, todos están vivos y solo tuvieron algunas lesiones.

" Gracias a Dios estamos vivos. Estamos bien, lastimados, pero vivos", sentenció el artista.

¿Quién es 'El Costeño'?

Javier Carranza Gazca, conocido artísticamente como 'El Costeño', es un comediante, actor, compositor y cantante mexicano. Nació el 7 de febrero de 1977 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México.

En su juventud, con tan solo 16 años, comenzó su carrera en su natal Acapulco como ventrílocuo en el transporte público y en los centros nocturnos.

A pesar de los problemas económicos que enfrentó su familia durante su infancia, siguió su pasión por el espectáculo.

Su padre también estaba involucrado en el mundo del entretenimiento, y aunque no convivió mucho con él debido a un trágico accidente automovilístico en 1981, terminó conociendo a su progenitor a través de las anécdotas de amigos entrañables como Manuel 'El Loco' Valdés y Benito Castro.

