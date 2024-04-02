Hijos de Eduardo Palomo se dejan ver juntos y muestran que son idénticos a su fallecido papá

Video Así han crecido los hijos de Eduardo Palomo, uno de ellos sorprende por el gran parecido

La noche de este 1 de marzo, los hijos del fallecido Eduardo Palomo aparecieron juntos en una alfombra roja junto a su mamá, Carina Ricco.

Fiona y Luca Palomo posaron frente a los medios de comunicación y sorprendieron al lucir idénticos a su fallecido papá, galán de telenovelas como 'Corazón Salvaje'.

Hijos de Eduardo Palomo son igualitos a su papá

Luca Palomo desfiló por la alfombra roja de la película ‘Un actor malo’, protagonizada por su hermana Fiona Palomo y Alfonso Dosal.

El joven y su mamá Carina Rico mostraron su apoyo incondicional a la actriz, quien asombró a los reporteros al aparecer con un vestido blanco, hecho que dejó ver TVyNovelas en su cuenta de Instagram.

Las imágenes dejaron al descubierto no sólo el look de la actriz, sino que tanto Fiona Paloma como su hermano Luca Palomo son el vivo retrato de su papá Eduardo Palomo, quien murió a los 41 años de edad.

“Dios mío, son idénticos a Eduardo Palomo”, “Es como ver a Eduardo Palomo vivo”, “Igualitos a su papi”, “Toda la carita del papá”, “Tienen la sonrisa de su fallecido papá”, “Qué orgullo para Eduardo Palomo ver a sus hijos idénticos a él”, se puede leer en redes sociales.



Los hijos de Eduardo Palomo no solamente se parecen físicamente a su papá, también heredaron su gusto por la actuación y a quien honran con orgullo a 20 años de su muerte.

“Es muy bonito porque toda la gente que he conocido me platica de él y siempre tiene algo bonito que contar entonces es como seguir aprendiendo de él y conociéndolo a través de la gente”, señaló Fiona Palomo en 2020 en De Primera Mano.

Eduardo Palomo perdió la vida cuando sus hijos eran niños

Eduardo Palomo murió a los 41 años el 6 de noviembre de 2003, mientras disfrutaba de una cena junto a su esposa y un grupo de amigos en Los Ángeles.

El protagonista de telenovelas sufrió un infarto fulminante y, aunque recibió ayuda de reanimación, perdió la vida.

Los hijos del actor tenían 5 y 3 años respectivamente; Fiona y Luca trataron de seguir con su vida y pese a que llevaron su vida alejada del ambiente artístico, la primogénita del actor debutó como modelo siendo una adolescente.

Así lucen los hijos de Eduardo Palomo a 21 años de la muerte de su padre Imagen Mezcalent



Fiona Palomo incursionó en la actuación en 2013 cuando formó parte del elenco de la serie ‘Gossip Girl: Acapulco’; ha trabajando con famosos como Antonio Banderas, Mauricio Ochmann y José Eduardo Derbez.