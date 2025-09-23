Eduardo Palomo

Hijos de Eduardo Palomo reaparecen a días del aniversario luctuoso de su padre y así lucen

Fiona Palomo festejó haber conseguido un importante reconocimiento en su carrera como actriz y se dejó ver junto a su hermano, Lucca.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Así han crecido los hijos de Eduardo Palomo, uno de ellos sorprende por el gran parecido

Fiona Palomo, hija del fallecido Eduardo Palomo, celebró un importante logro en su carrera en la actuación al lado de su hermano, Lucca, y su mamá, Carina Ricco.

La artista de 26 años fue nominada en la categoría a Mejor Actriz del Premio Ariel por su interpretación de ‘Sandra Navarro’ en la película ‘Un actor malo’.

Hija de Eduardo Palomo celebra con su hermano y mamá

Debido a dicho reconocimiento a su trabajo, Fiona Palomo acudió el pasado 20 de septiembre a la ceremonia de Premio Ariel, que se realizó en Puerto Vallarta, Jalisco.

La intérprete estuvo acompañada en tan importante ocasión por Lucca y Carina Ricco, con quienes incluso posó a su paso por la alfombra roja.

La talentosa joven portó un vestido blanco de escote profundo mientras que su madre llevó uno en color negro y su hermano utilizó un traje formal.

Hijos de Eduardo Palomo, Fiona y Lucca, y su mamá, Carina Ricco.
Hijos de Eduardo Palomo, Fiona y Lucca, y su mamá, Carina Ricco.
Imagen Mezcalent

Aunque no resultó la ganadora del galardón, Fiona compartió en su cuenta de Instagram la felicidad que sintió por ser considerada.

“Muy muy agradecida por haber estado nominada al Ariel como Mejor Actriz este año. Es un honor, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas”, escribió en un ‘post’.

“Gracias al hermoso equipo de ‘Un actor malo’, a mi familia, a mis amigos. Felicidades a la hermosa Luisa Huertas y a mis preciosas compañeras. Qué ganancia ver mi nombre junto al suyo, Naian González, Adriana Paz, Rooney Mara”, agregó.

Fiona Palomo habla de su familia

En entrevista con TVNotas en la ‘red carpet’ del evento, Fiona Palomo se sinceró acerca de la relación que mantiene con su mamá y hermano.

“Sí, sí, somos supercercanos y aparte como ahorita yo paso mucho tiempo viajando, casi no nos vemos, entonces aprovechamos estos momentos para celebrar como lo que estamos logrando los tres”, aseveró.

Además, ella puntualizó que precisamente se dan apoyo “con el cariño con el que nos cuidamos los tres” y “a nivel humano”.

El triunfo profesional de Fiona llega a mes y medio de que se cumpla un aniversario luctuoso más de su papá, quien el 6 de noviembre llevará 22 años fallecido.

