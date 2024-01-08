Hija de Eduardo Palomo no solo es actriz, también pinta obras de arte y aquí está la prueba

Video Así han crecido los hijos de Eduardo Palomo, uno de ellos sorprende por el gran parecido

Eduardo Palomo y Carina Ricco se convirtieron en padres el 12 de octubre de 1998 con el nacimiento de Fiona Palomo, quien ha seguido sus pasos en la actuación.

Aunque la joven de 25 años ha tenido un excelente paso en el cine y la televisión, Fiona también ha demostrado que es una gran artista del pincel y prueba de ello son las imágenes que compartió el pasado 7 de enero en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En su cuenta de Instagram, la actriz reveló que si bien le encanta realizar retratos sobre óleo, su primera experiencia con la técnica de la ‘naturaleza muerta’ fue muy satisfactoria.

Fiona Palomo pinta impresionantes obras de arte. Imagen Fiona Palomo / Instagram



“Dándole una inyección a mi primera muerta en óleos, generalmente me encantan los retratos. En progreso, ¿unas 11 horas dentro? ¡¡Me duele tanto la espalda, pero valió la pena cada segundo!! ¡¡La pintura es lo mejor!!”, aseguró.

El talento de Fiona Palomo con el pincel fue aplaudido por seguidores y famosos como Karla Esquivel, Andrés Baida, Claudia Martín y José Ángel Bichir, pero también por su mamá Carina Ricco.

Esta no es la primera vez que la joven artista presume su talento con el pincel y el óleo, pues en 2022 dio a conocer que en sus ratos libres realizaba un retrato de su papá, mismo que según comentó en septiembre de 2023 todavía se encontraba "a mitad de proceso".

Así luce el retrato que Fiona Palomo realiza sobre su papá. Imagen Fiona Palomo / Instagram

¿Quién es Fiona Palomo?

La hija mayor de Eduardo Palomo y Carina Ricco inició su carrera en la actuación en 2013 tras incorporarse al proyecto ‘Gossip Girl Acapulco’.

En 2020 se sumó al elenco de la serie ‘Control Z’ y dos años después hizo su debut en el cine mexicano al lado de Mauricio Ochmann en la película ‘¡Qué despadre!’, para seguir cosechando éxitos en el séptimo arte con historias como ‘Nada que ver’ y ‘Camino a Belén’.

Fiona, quien heredó la belleza de su madre y algunos rasgos físicos de Eduardo Palomo, es la hermana mayor de Lucca Palomo, quien en 2022 reveló sus planes de incursionar en la música.