Eduardo Palomo

Hija de Eduardo Palomo no solo es actriz, también pinta obras de arte y aquí está la prueba

Fiona Palomo ha demostrado que además de heredar el talento de sus padres en la actuación, también es una gran artista del pincel.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Así han crecido los hijos de Eduardo Palomo, uno de ellos sorprende por el gran parecido

Eduardo Palomo y Carina Ricco se convirtieron en padres el 12 de octubre de 1998 con el nacimiento de Fiona Palomo, quien ha seguido sus pasos en la actuación.

Aunque la joven de 25 años ha tenido un excelente paso en el cine y la televisión, Fiona también ha demostrado que es una gran artista del pincel y prueba de ello son las imágenes que compartió el pasado 7 de enero en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En su cuenta de Instagram, la actriz reveló que si bien le encanta realizar retratos sobre óleo, su primera experiencia con la técnica de la ‘naturaleza muerta’ fue muy satisfactoria.

Fiona Palomo pinta impresionantes obras de arte.
Fiona Palomo pinta impresionantes obras de arte.
Imagen Fiona Palomo / Instagram

Más sobre Eduardo Palomo

Hijos de Eduardo Palomo se dejan ver juntos y muestran que son idénticos a su fallecido papá
2 mins

Hijos de Eduardo Palomo se dejan ver juntos y muestran que son idénticos a su fallecido papá

Univision Famosos
Hija de Eduardo Palomo está triunfando en Hollywood: a sus 25 años es una exitosa actriz
1:34

Hija de Eduardo Palomo está triunfando en Hollywood: a sus 25 años es una exitosa actriz

Univision Famosos
Eduardo Palomo: la trágica muerte del actor ocurrió después de “una gran carcajada”
3 mins

Eduardo Palomo: la trágica muerte del actor ocurrió después de “una gran carcajada”

Univision Famosos
¿‘Corazón Salvaje’ sin Eduardo Palomo? Artistas que casi le ganaron el papel de Juan del Diablo
2 mins

¿‘Corazón Salvaje’ sin Eduardo Palomo? Artistas que casi le ganaron el papel de Juan del Diablo

Univision Famosos
Hijo de Eduardo Palomo reaparece con emotivo mensaje para su papá en el que habría sido su cumpleaños 61
2 mins

Hijo de Eduardo Palomo reaparece con emotivo mensaje para su papá en el que habría sido su cumpleaños 61

Univision Famosos
Hijo de Eduardo Palomo es idéntico al actor y su mamá, Carina Ricco, así reacciona
1 mins

Hijo de Eduardo Palomo es idéntico al actor y su mamá, Carina Ricco, así reacciona

Univision Famosos
Famosos que murieron jóvenes por un infarto: su partida fue una sorpresa para todos
3 mins

Famosos que murieron jóvenes por un infarto: su partida fue una sorpresa para todos

Univision Famosos
Fiona, la hija de Eduardo Palomo, cumplió 24 años y es idéntica a su papá
16 fotos

Fiona, la hija de Eduardo Palomo, cumplió 24 años y es idéntica a su papá

Univision Famosos
Diego Bertie: otro galán de telenovela de Mariana Levy que murió trágicamente
17 fotos

Diego Bertie: otro galán de telenovela de Mariana Levy que murió trágicamente

Univision Famosos
¿Qué ha sido del elenco de ‘La pícara soñadora'? Algunos de sus actores ya murieron
4 mins

¿Qué ha sido del elenco de ‘La pícara soñadora'? Algunos de sus actores ya murieron

Univision Famosos


“Dándole una inyección a mi primera muerta en óleos, generalmente me encantan los retratos. En progreso, ¿unas 11 horas dentro? ¡¡Me duele tanto la espalda, pero valió la pena cada segundo!! ¡¡La pintura es lo mejor!!”, aseguró.

El talento de Fiona Palomo con el pincel fue aplaudido por seguidores y famosos como Karla Esquivel, Andrés Baida, Claudia Martín y José Ángel Bichir, pero también por su mamá Carina Ricco.

Esta no es la primera vez que la joven artista presume su talento con el pincel y el óleo, pues en 2022 dio a conocer que en sus ratos libres realizaba un retrato de su papá, mismo que según comentó en septiembre de 2023 todavía se encontraba "a mitad de proceso".

Así luce el retrato que Fiona Palomo realiza sobre su papá.
Así luce el retrato que Fiona Palomo realiza sobre su papá.
Imagen Fiona Palomo / Instagram

¿Quién es Fiona Palomo?

La hija mayor de Eduardo Palomo y Carina Ricco inició su carrera en la actuación en 2013 tras incorporarse al proyecto ‘Gossip Girl Acapulco’.

En 2020 se sumó al elenco de la serie ‘Control Z’ y dos años después hizo su debut en el cine mexicano al lado de Mauricio Ochmann en la película ‘¡Qué despadre!’, para seguir cosechando éxitos en el séptimo arte con historias como ‘Nada que ver’ y ‘Camino a Belén’.

Fiona, quien heredó la belleza de su madre y algunos rasgos físicos de Eduardo Palomo, es la hermana mayor de Lucca Palomo, quien en 2022 reveló sus planes de incursionar en la música.


Relacionados:
Eduardo PalomoCarina RiccoFiona PalomoHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD