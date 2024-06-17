Don Omar anuncia que padece cáncer a sus 46 años: “Nos vemos pronto”

Video Don Omar asegura que la última conversación con Daddy Yankee transformó su vida

Don Omar reveló que fue diagnosticado con cáncer a sus 46 años por medio de un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

El llamado ‘Rey del reguetón’ publicó, este lunes 17 de junio, una fotografía en la que se ve su mano cerrada en puño y en la muñeca lleva la pulsera de un hospital en Orlando, Florida.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer”, escribió para dar a conocer que actualmente lucha contra la enfermedad.

“Las buenas intenciones son bien recibidas”, añadió aparentemente dirigiéndose a sus admiradores. “Nos vemos pronto. #fuckcancer”.

Hasta el momento, el creador de éxitos como ‘Danza kuduro’ y ‘Salió el sol’ no ha brindado más detalles sobre su padecimiento.

Don Omar anunció con este mensaje que padece cáncer. Imagen Don Omar/Instagram

Don Omar apareció antes de anunciar su enfermedad

Un día antes de anunciar la complicación de salud por la que atraviesa, el también actor subió a su ‘feed’ un video en el que sale frente a la cámara.

El clip se trata de una recopilación de momentos que se vivieron durante una audición que realizaron a bailarines que se sumarán a su ‘team’ para su próxima gira por Estados Unidos.

“Todos esos jóvenes que están allá afuera están soñando y se siente súper ‘cool’ que haya gente que aunque no te conoce, quiere soñar contigo”, dice Don Omar al respecto.

“No solamente para pertenecer a mi equipo de baile, yo creo que para todo en la vida hace falta ese deseo, confiar en ti y prepararse”, agregó.

El puertorriqueño se mostró entusiasmado por los nuevos integrantes de su personal para el ‘tour’, que aparentemente comenzará en agosto.

“Es el comienzo de mucho trabajo que nos queda en lo que viene del verano”, aseveró a todos aquellos que pasaron el ‘casting’.

Don Omar se dejó ver así un día antes de anunciar que padece cáncer. Imagen Don Omar/Instagram

Don Omar recibe apoyo de sus amigos y seguidores

A poco tiempo de que Don Omar informara su situación, ha comenzado a recibir apoyo por parte de sus amistades y admiradores.

“Estimado William, guerrero boricua, sé bien cómo te sientes. Tú al igual que yo has librado muchas batallas en tu vida y has salido victorioso”, le indicó el actor Osvaldo Ríos.

“Esta no será la excepción y en el nombre de Dios y con fe sé que darás la pelea hasta quedar totalmente sano en su nombre. Recibe mi abrazo fraternal e infinitas bendiciones para ti hoy y siempre”, sentenció.