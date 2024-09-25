Daniella Álvarez regresa a las pasarelas tras sufrir amputación y da muestra de empoderamiento

Video A tres años de perder su pierna, Daniella Álvarez revela lo que realmente le salvó la vida

Daniella Álvarez fue uno de los talentos hispanos que brilló en el desfile de L'Oréal en la Semana de la Moda en París. La exreina de belleza representó a la inclusión en el mensaje que la marca quiso dar este año.

La colombiana se mostró muy emocionado al volver a desfilar por una pasarela internacional, algo que no hacía desde hace cuatro años.

"Ha sido para mí como recibir un premio después de tantas cosas que han pasado en mi vida, después de tanta disciplina, tanto amor por mis circunstancias y por salir adelante", contó en entrevista con el show 'Noticias Caracol'.

Daniella Álvarez en la pasarela de L'Oréal 2024. Imagen Marechal Aurore/Shutterstock

Para Daniella, a quien le amputaron parte de su pierna izquierda en junio de 2020 a causa de una isquemia vascular, participar en este afamado evento fue una "bendición", pues con su presencia dejó ver que la "belleza va más allá de los estereotipos de la parte física" y que el "poder" de las mujeres "está en nuestro corazón y en nuestro interior".

La colombiana, de 34 años, es la embajadora de L'Oréal en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, por lo cual los directivos se acercaron a ella por su historia de vida y lo que representa sobre el empoderamiento femenino.

"Visibilizar la fortaleza, la valentía de la mujer, entonces esa es la bandera que llevo, la bandera de la inclusión, la bandera de empoderamiento".

Daniella Álvarez antes y después de la amputación. Imagen Daniella Álvarez/Instagram

Eva Longoria celebró su valentía

En las imágenes que le han dado la vuelta al mundo, se aprecia como la actriz y productora, Eva Longoria, quien caminaba al lado de ella, le sonríe y la toma de la mano celebrando su éxito.

Daniella compartió una fotografía del momento en sus historias de Instagram para agradecer y explicar por qué reaccionó sin tanta efusividad.

"Eva Longoria, no puede mirarte en este momento porque si volteaba la cabeza perdía el equilibrio. Cuando camino solo puedo mirar hacia adelante. Gracias Eva por tu sensibilidad, carisma y empatía, ¡eres increíble!", escribió la Miss Colombia 2011.

Eva Longoria y Daniella Álvarez en el desfile de L'Oréal 2024. Imagen Daniella Álvarez/Instagram