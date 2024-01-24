Daniella Álvarez está de luto ante la muerte de su querida compañera: "Tenías 3 meses de nacida"

Video "Le pido a Dios que me dé más fuerza": Daniella Álvarez comparte el difícil momento que está viviendo

Daniella Álvarez atraviesa por un difícil momento ante la muerte de uno de sus más cercanos en la última década.

¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?

La exreina de belleza dio a conocer una triste noticia en Instagram la noche de este martes 23 de enero.

La colombiana anunció la muerte de 'Bella', una de sus dos mascotas, a quien consideraba como una 'hija' y que la acompañó en la vida por casi 10 años.

"Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí", escribió en la publicación que hizo para honrar la vida de su querida compañera.

Daniella Álvarez dio a conocer la muerte de su perrita 'Bella'. Imagen Daniella Álvarez/Instagram



"Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu 'mamá'", compartió.

" Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte", admitió junto a una serie de fotos con la mascota.

La modelo agradeció a 'Belita' por su "nobleza", "lealtad" y "amor": "Siempre se quedará conmigo".

Daniella Álvarez consideraba a 'Bella' como una 'hija'. Imagen Daniella Álvarez/Instagram



"Ahora eres mi angelito en el cielo", dijo Daniella Álvarez, quien no dio a conocer de inmediato las causas de muerte de la perrita.

Ricky Álvarez, hermano de la también presentadora, trató de darle consuelo con un conmovedor mensaje: "Hermana, ¡sé que no hay palabras que alivien tantos años de compañía y de historias!".

"De eso se encarga el tiempo, pero como te dije hoy: 'Siéntete tranquila porque 'Bellita' fue una perrita feliz. ¡Más amor no le pudiste dar!", le dijo.

Ricky, el hermano de Daniella Álvarez, trató de consolarla tras esta pérdida. Imagen Daniella Álvarez/Instagram



'Bella' era uno de los dos canes que tiene Daniella Álvarez: el otro es 'Lobo', que aún le sobrevive.

Ambos perros la acompañaron cuando a la colombiana le amputaron la pierna izquierda en junio de 2020 tras sufrir una isquemia.