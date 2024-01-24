Daniella Álvarez está de luto ante la muerte de su querida compañera: "Tenías 3 meses de nacida"
Daniella Álvarez despidió a quien consideraba como una 'hija' y que la acompañó en situaciones como la amputación de la pierna izquierda que tuvo en junio de 2020. La colombiana dedicó un emotivo mensaje para dar a conocer la triste noticia.
Daniella Álvarez atraviesa por un difícil momento ante la muerte de uno de sus más cercanos en la última década.
¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?
La exreina de belleza dio a conocer una triste noticia en Instagram la noche de este martes 23 de enero.
La colombiana anunció la muerte de 'Bella', una de sus dos mascotas, a quien consideraba como una 'hija' y que la acompañó en la vida por casi 10 años.
"Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí", escribió en la publicación que hizo para honrar la vida de su querida compañera.
"Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu 'mamá'", compartió.
" Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte", admitió junto a una serie de fotos con la mascota.
La modelo agradeció a 'Belita' por su "nobleza", "lealtad" y "amor": "Siempre se quedará conmigo".
"Ahora eres mi angelito en el cielo", dijo Daniella Álvarez, quien no dio a conocer de inmediato las causas de muerte de la perrita.
Ricky Álvarez, hermano de la también presentadora, trató de darle consuelo con un conmovedor mensaje: "Hermana, ¡sé que no hay palabras que alivien tantos años de compañía y de historias!".
"De eso se encarga el tiempo, pero como te dije hoy: 'Siéntete tranquila porque 'Bellita' fue una perrita feliz. ¡Más amor no le pudiste dar!", le dijo.
'Bella' era uno de los dos canes que tiene Daniella Álvarez: el otro es 'Lobo', que aún le sobrevive.
Ambos perros la acompañaron cuando a la colombiana le amputaron la pierna izquierda en junio de 2020 tras sufrir una isquemia.