Daniella Álvarez hace realidad su sueño y el aplauso de Daniel Arenas sigue ausente

La última vez que Arenas apoyó públicamente a Álvarez fue el 20 de diciembre de 2022. "Siempre soñé y le pedí a mi Dios mi propia Barbie. No solo escuchó mis oraciones sino que me premió contigo, mi muñeca hermosa, para mí eres y serás siempre la Más Bella Única e irrepetible. Te amo mi Barbie", se lee en la publicación de Instagram que ella hizo al posar junto a una Barbie que, como ella, no tiene una pierna.