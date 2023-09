Daniella Álvarez narra que casi muere en cirugía y destapa qué le salvó la vida

“ Mi vida es un milagro que mi Dios me concedió y que quiero aprovecharla al máximo… Llevaré por el resto de mi vida esta cicatriz en mi abdomen, me falta una pierna, pero todos los días que me miro al espejo mis cicatrices me recuerdan lo valiente que fui, que soy y el propósito de vida tan especial que Dios me regaló al darme estas diferencias”, sentenció a Daniella Álvarez.