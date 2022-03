¿De qué murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters?: esto es lo que sabemos

El músico consumió drogas en algunos momentos de su carrera, pero en 2001 sufrió una sobredosis de heroína. En 2018 recordó la experiencia en Beats 1: "Estaba mucho de fiesta. No era un adicto per se, pero estaba de fiesta. Hubo un año en el que la fiesta se volvió demasiado pesada. Gracias a Dios, en algún nivel, este tipo me dio la línea incorrecta con la cosa incorrecta una noche y me desperté pensando: '¿Qué diablos pasó?' Ese fue un verdadero momento de cambio para mí".