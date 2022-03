La muerte de Taylor Hawkins conmocionó a los famosos y así reaccionaron: "Siempre te extrañaremos"

Travis Barker, el novio de Kourtney Kardashian e integrante de Blink-182, también externó su pesar: "No tengo las palabras. Triste escribir esto o no volver a verte. Nunca olvidaré los días de Laguna Beach cuando yo era un basurero que tocaba en una banda de punk rock y tú tocabas con Alanis. Venías a verme tocar en bares de buceo y decías, 'chico, eres una estrella'. Y pensé que estabas loco, pero me diste tanta esperanza y determinación […] Decir que te extrañaré, mi amigo, no es suficiente. Hasta la próxima vez que hablemos de tambores y humo en el baño de los chicos... Descanse en paz".