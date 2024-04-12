¿De qué murió la actriz Lorena Velázquez? Su único hijo rompe el silencio

El mundo del espectáculo se encuentra de luto una vez más debido al triste fallecimiento de la icónica actriz de la Época de Oro del cine mexicano, Lorena Velázquez.

Apodada la ‘Mujer Vampiro’, Lorena fue una pionera en el género del Cine Fantástico y de Ficción. El pasado 11 de abril, a la edad de 86 años falleció.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes expresaron sus condolencias a la familia y a su único hijo, Eduardo Novoa Villar.

El comunicado oficial de la Asociación Nacional de Intérpretes dice: “Comunicamos con pesar el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete, Lorena Velázquez. Actriz destacada de la época dorada del cine mexicano, con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Famosas personalidades como Victoria Ruffo, Maribel Guardia y María Sorté despidieron a la actriz con emotivos mensajes.

“Lastimosamente trascendió mi adorada amiga: #lorenavelazquez Me quedo con tantas vivencias lindas con esta maravillosa mujer, madre, estrella, diva del cine, reina de las telenovelas, diosa del teatro, nos cautivó a través de distintas épocas con su talento y encanto. Bella entre las bellas, dueña de una enorme simpatía y distinguida como pocas. Amiga adorada te quedas por siempre en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerte, nunca olvidaré los dos años que anduvimos de gira con la obra de teatro ‘Las Arpías’, cuantas pato aventuras juntas. Buen viaje amiga, Dios contigo y mis condolencias para tu amado hijo @creaturepixel y toda tu familia”, escribió Maribel en Instagram.

Con más de seis décadas de carrera en cine, teatro y televisión, Lorena Velázquez dejó una huella imborrable. Su belleza y talento la llevaron a conquistar la Época de Oro del cine mexicano, compartiendo pantalla con figuras como Tin Tan y el luchador Santo, y ganándose el título de la ‘Reina del cine fantástico’.

Además, su legado también se extiende al mundo de las telenovelas, donde participó en melodramas como ‘El Privilegio de Amar’, ‘Rubí’, ‘Mi Pequeña Traviesa’, ‘Amigas y Rivales’ y ‘Alma Rebelde’.

¿De qué murió Lorena Velázquez?

Según N+, el reportero de Televisa Espectáculos, Mario Manjarrez, se comunicó con Eduardo Novoa Villar, el único hijo de la actriz, para obtener detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de su madre.

Eduardo compartió que las "complicaciones respiratorias" fueron la causa del triste deceso de su señora madre. En los últimos días, ella comenzó a experimentar malestares que se agravaron con el paso de las horas hasta que lamentablemente falleció en su departamento el 11 de abril.

Novoa Villar también informó que estaba a la espera de los servicios funerarios para “retirar el cuerpo de su señora madre”. Además, adelantó que el funeral será abierto para aquellos que deseen despedir a Lorena Velázquez. Próximamente compartirá detalles sobre la fecha y el lugar del servicio fúnebre.