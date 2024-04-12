Lorena Velázquez era hermana de una famosa actriz: así fue su trágica muerte

Lorena Velázquez perdió la vida este 11 de abril a los 84 años; su único hijo, Eduardo Novoa Villa, reveló a Televisa Espectáculos de qué murió la actriz.

Señaló que presentó complicaciones respiratorias, que no pudo superar: “Empezó a presentar malestares que se fueron complicando hasta que lamentablemente murió en su departamento”.

Lorena Velázquez tuvo una famosa hermana

Lorena Velázquez triunfó en la Época de Oro del cine mexicano, donde compartió créditos con su hermana menor la también actriz Tere Velázquez, quien nació el 8 de marzo de 1942 en la Ciudad de México.

Tere mostró su gusto por la actuación desde los 12 años; pero fue hasta dos años después que se mudó a San Francisco, California, que comenzó formalmente sus estudios para convertirse en actriz.

En 1956, debutó en teatro con las obras de teatro ‘Semilla en el aire’ y ‘La quinceañera impaciente’; pero fue hasta un año después que recibió su primera oportunidad en ‘La sombra del otro’.

Para esas fechas, Lorena Velázquez ya triunfaba en el cine y vio nacer la carrera de su hermana, quien se consolidó trabajando con comediantes como ‘Viruta y Capulina’, ‘Clavillazo’, ‘Tin Tan’ y ‘Cantinflas’.

La hermana de Lorena Velázquez participó en innumerables cintas y entre las más recordadas están ‘Quinceañera’, ‘El pecado de una madre’, ‘Suicídate mi amor’ y ‘Las jóvenes’, la cual se proyectó hasta en Berlín, Alemania.

En el aspecto amoroso, Tere Velázquez fue pareja de Emilio Azcárraga Milmo y del actor Enrique Rocha; pero su primer matrimonio fue con el venezolano Espartaco Santoni en 1963, con él tuvo a sus dos hijos: Espartaco y Paola. Once años después, se casó con el actor y productor Carlos Vasallo.

Tere Velázquez trabajó en más de 70 películas, incursionó en la música con un disco y hasta escribió su autobiografía.

La actriz no sólo atrajo miradas por su talento y belleza, también por el parecido que tenía con su hermana Lorena Velázquez, hecho que provocó que algunos señalaban que eran casi idénticas.

Tere y Lorena Velázquez eran hermanas y triunfaron en la Época de Oro del cine mexicano Imagen Instagram

Hermana de Lorena Velázquez murió de forma trágica

La actriz Tere Velázquez murió en 1997 a la edad de 54 años víctima de cáncer, luego de recibir un mal diagnóstico de un médico de Cuernavaca.

“Sufrió mucho, murió de cáncer de colon. Ahí fue una estupidez del doctor de Cuernavaca. Me habla y me dice ‘tengo hemorroides… mañana me operan en Cuernavaca’. Al otro día llegó a las 5 de la mañana, ya la estaban operando y sale cinco horas más tarde el doctor y me dice ‘no eran hemorroides, era cáncer de colon’. Se hizo metástasis”, mencionó Lorena Velázquez en 2020 a Gustavo Adolfo Infante.

La actriz recordó que su hermana no se dio por vencida y pese a que el cáncer ya estaba avanzado, se fue a Estados Unidos, pero todo fue en vano.

“Se va a Dallas y su hijo gasta un dineral para que le digan ‘se va a morir’. Duró un año dos meses, murió de la misma edad que Edith González, de 54 años”, mencionó.

Tere y Lorena Velázquez eran muy unidas, por lo que tras la muerte de su hermana menor, la actriz sufrió mucho e, incluso, confesó que “quedó muy mal”.

“Yo sentía mucho la muerte de mi hermana. Tere era muy chistosa, me hacía todo lo que a mí me gusta… Yo acaba de estar con ella. Me fui a mi casa y me habla a las 8 de la noche Paola y me dice ‘mi mamá se fue’. Yo la arreglé, la pinté, le puse su pelito más o menos, la pasé muy mal, no podía ver las películas de Tere… Gracias al cielo tuve una hermana tan linda”.