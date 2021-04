David Beckham hará el documental sobre su vida, pero antes produce ‘Save Our Squad' para Disney+

“Creo que ahora es el momento correcto para hacerlo”, dijo el excrack del Manchester United y Real Madrid, aludiendo al filme. “Ahora estamos montando un equipo. Todavía no hemos decidido quien será el director . Quiero rodearme de gente que me va a ayudar a contar mi historia de una manera que hasta ahora nadie la ha escuchado”.

“‘The Last Dance’ fue increíble; ver a uno de mis héroes contar su historia – uno lo ve y piensa, ‘yo me acuerdo de eso, pero no sabía que eso era lo que estaba pasando tras bambalinas’. Cosas como esa me llevaron a tomar una decisión y decir, ‘este es el momento correcto para hacerlo'. La industria está pasando por una etapa tremenda en este momento”, dijo.