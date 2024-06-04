Dos estrellas de famoso programa de televisión mueren en menos de un mes

Video Este es el último video del ‘influencer’ al que quitan la vida en un circo minutos antes de la tragedia

La muerte de Daniella Calatrava se dio a conocer la mañana de este 4 de junio. La presentadora mexicana perdió la vida a los 34 años a causa del cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2016.

Fue su madre, la señora Miryam Ballesteros Bolaños, quien dio a conocer la noticia en redes sociales.

"Gracias Padre celestial por haberme tenido la confianza de prestármela para tenerla como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa", escribió.

Daniella era parte del talento de Televisa del Golfo en el estado de Tamaulipas. Su fama la obtuvo gracias a sus trabajos como modelo, la radio y la televisión regional. Uno de los programas más reconocidos fue 'Ya le va', donde era conductora.

Daniella Calatrava y Julio Alatorre. Imagen Televisa del Golfo/Facebook

Un mes antes, el show perdió a su presentador principal, Julio Alatorre, quien hizo mancuerna con Daniella. El conductor murió inesperadamente a los 53 años la madrugada del 6 de mayo.

"A nombre de la Familia Alatorre Guerrero: con mucha tristeza y un profundo dolor, les comunicamos el sensible fallecimiento del pilar de una gran familia; padre, amigo, hermano, hijo, una gran estrella en la vida de muchos", dice el comunicado publicado en redes con el que se dio a conocer el deceso del Julio Alatorre.