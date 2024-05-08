Muere repentinamente famoso presentador mexicano: horas antes celebró su cumpleaños

Video Hijastra de vocalista de H Norteña acababa de festejar 14 años: muere junto a él en ataque

El presentador de televisión Julio Alatorre murió inesperadamente a los 53 años durante la madrugada del lunes 6 de mayo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en sus cuentas oficiales en redes sociales.

“A nombre de la Familia Alatorre Guerrero: con mucha tristeza y un profundo dolor, les comunicamos el sensible fallecimiento del pilar de una gran familia; padre, amigo, hermano, hijo, una gran estrella en la vida de muchos”, dice el comunicado.

En el comunicado que acompañó la esquela donde se detallaron los arreglos funerarios, la familia expresó su agradecimiento por las muestras de cariño que han recibido durante este difícil momento.

Julio Alatorre murió a los 53 años. Imagen Julio Alatorre/Facebook

“Nuestro querido Julio César Alatorre Zacarías, quien será recordado por siempre con una gran sonrisa en el rostro, acompañada de una de las frases que lo llevaron al gusto de todo el público. Agradecemos infinitamente sus muestras de apoyo, y de cariño hacia nuestra familia en estos momentos difíciles”, escribieron.

Aunque la publicación no proporcionó detalles sobre las causas del fallecimiento del presentador mexicano, se observó que Julio Alatorre había celebrado su cumpleaños un día antes.

Las redes sociales se llenaron de condolencias por parte de sus seguidores y colegas de trabajo.

“En el jardín de los recuerdos, florecen las huellas de tu amor y bondad. Fuiste un faro de alegría, un alma comprometida con la vida y un amigo inolvidable. Tu legado perdurará en nuestros corazones, como un canto de gratitud y cariño. Descansa en paz, querido amigo.” Con profundo pesar y el corazón lleno de tristeza, lamento sinceramente esta inmensa pérdida a tu esposa, hijos y familia" comentó Erika Treviño, coconductora del programa ‘Ya Le Va’.

La esposa del presentador expresó su pesar por la muerte de Julio Alatorre mediante una publicación en Facebook, en la que le agradeció por 28 años de matrimonio.

“Gracias por estar conmigo hasta el último momento y demostrarme tu amor siempre, con tus hermosos detalles que tenías hacia mí y tú esencia tan bonita, me hiciste muy feliz, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de tener nuestra última velada romántica y hermosa para festejar tu cumpleaños una noche antes, te amo y te amaré siempre, siempre estarás en mi corazón”, expresó.

¿Quién era Alatorre Guerrero, conductor de televisión que murió de forma repentina?

Julio Alatorre se convirtió en una figura popular en Tamaulipas gracias a su trabajo como locutor de radio y conductor de televisión.