Daniela Magún rechazó 3 veces casarse con un príncipe de Marruecos: confesó por qué

A pesar de que Daniela Magún suele ser discreta con lo que respecta a su vida personal, el programa ‘Netas Divinas’ ha sido el escenario perfecto para que conecte con la audiencia de una manera mucho más natural.

En la emisión del pasado 1 de septiembre, la ex integrante del grupo musical, por ejemplo, reveló que a lo largo de su vida ha tenido varias propuestas de matrimonio con personas acaudaladas.

Esto, mientras sus compañeras debatían si era válido o no tomar “el camino fácil” para conseguir algunas cosas.





Daniela Magún rechazó casarse con un príncipe marroquí

Sobre el tema, la ex cantante recordó que, en su juventud, un príncipe marroquí la cortejó. Si bien no comentó cómo o cuándo se conocieron, sí relató que sus compañeros de escenario la incitaban a aceptar sus propuestas de matrimonio:

“Una vez los Kabahs, es que estaba muy chistoso porque me decían ‘Daniela, anímate, imagínate nosotros en Marruecos, pomeranios, piedras preciosas, especias de la India…’”



Sobre los lujos que le daban en sus visitas al país de su enamorado, la famosa contó:

“Cuando iba, me bañaban en unas tinas con pétalos y no me dejaban mover las manos. O sea, me tenía que poner como así (recostada y con los brazos abiertos) (...), así me bañaban todos los días”.



La sorpresa de sus compañeras de programa fue mayúscula al enterarse de la situación. Tanto así que Natalia Téllez la cuestionó “¿qué, de qué, qué está pasando?”.

A pesar de que “tuve una, dos, tres oportunidades”, Daniela Magún declinó cada una de ellas. En el programa externó lo que la llevó a tomar esa decisión:

“Yo decía ‘sí, porque ahorita voy a ser la esposa bonita, pero ya después, cuando yo tenga 65 (años), pues ya valí’”.

Esa no fue la única propuesta que Daniela Magún rechazó

En el mismo tenor, la cantante relató que, más adelante en su vida, recibió otras propuestas de matrimonios con hombres poderosos, que calificó como “más nacionales, digamos”.

En aquel entonces su familia atravesaba por problemas económicos, un elemento que consideró como un aliciente para “tomar esas decisiones”, como casarse con alguien por su riqueza.

“Una parte de mí decía, me daba la ilusión de poder traer a mi casa y decir ‘¿qué creen? Ya, todo terminó, todos los problemas económicos’”.



No obstante, Daniela Magún no dudó en declinar estas propuestas, puesto que:

“Hubiera tenido que ser una elección de ir totalmente sin pensar en mi corazón, sin pensar en mí”.