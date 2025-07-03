Daniel Elbittar

A Daniel Elbittar le “arrebatan” su nacionalidad: él reacciona

Daniel Elbittar no podrá volver a su país natal. Al actor le fue cancelada su ciudadanía venezolana por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. "Jamás podrán quitarme la voz", expresó.

A Daniel Elbittar le “arrebataron” su nacionalidad venezolana. Este jueves 3 de julio, el actor de Amanecer informó sobre la cancelación oficial de su ciudadanía venezolana, así como su pasaporte.

De acuerdo con un comunicado de prensa, emitido por su agencia de representación, esta decisión sería una represalia por haber “expresado públicamente su rechazo a las acciones del gobierno” de Nicolás Maduro.

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra”, expresó.

Daniel Elbittar aseguró que, a pesar de las represalias del gobierno venezolano en su contra, no dejará de alzar la voz por su nación ni ante las injusticias.

“No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, sentenció.

Antes de informar sobre la pérdida de su nacionalidad, el intérprete de 46 años se dejó ver en los foros de TelevisaUnivision, donde graba desde hace meses la telenovela Amanecer, junto a Fernando Colunga y Livia Brito.

No te pierdas el estreno de Amanecer el próximo 7 de julio en Univision en el horario 10P/9C.

