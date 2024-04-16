Esposa de Daniel Elbittar revela cómo le propuso matrimonio el actor y presume foto de su boda

Video Daniel Elbittar y su esposa protagonizan intensa 'pelea', ¿será el fin de su relación?

Daniel Elbittar está casado con la también actriz Sabrina Seara, quien ahora conmovió al publicar fotos de su boda con el protagonista de telenovelas.

La venezolana utilizó una dinámica de preguntas y respuestas de su cuenta oficial de Instagram para presumir cómo se veían el día que se casaron hace casi diez años.

Sabrina Seara les preguntó a sus fans “¿Qué quieres ver de mi carrete?” este 4 de abril, por lo que sus seguidores, sin dudarlo, le pidieron un retrató del día que se convirtió en la señora de Daniel Elbittar.

“En agosto de 2014, tuvimos la boda civil y por la iglesia en la Isla de Margarita”, escribió la actriz como descripción de la foto, en la que colocó un emoji en forma de corazón.

Daniel Elbittar se casó hace 10 años con la actriz Sabrina Seara Imagen Instagram Sabrina Seara



El posteo mostró los elegantes atuendos que tanto Sabrina Seara como el actor portaron aquel día, en el que también protagonizaron una sesión de fotos en pequeñas lanchas.

Durante la misma dinámica, la mamá de los dos hijos del actor reveló, por primera vez, que la propuesta de matrimonio se dio en París, Francia.

Sabrina Seara recordó, con un video, que Daniel Elbittar le propuso matrimonio de forma muy romántica “en el puente de los deseos en París”.

Ante la romántica petición, la actriz rompió en llanto y en la grabación se observa cómo presumió su anillo de compromiso.

Así le propuso matrimonio Daniel Elbittar a su esposa Imagen Instagram Sabrina Seara

Esposa de Daniel Elbittar y el actor trabajaron juntos en telenovela

Daniel Elbittar y Sabrina Seara se casaron en 2014 y fruto de su matrimonio, nacieron sus hijos: Maximiliano y Alexander.

La carrera de Sabrina Seara comenzó años antes de conocer al actor en su país natal Venezuela. Su primera gran oportunidad fue en 2005 y poco a poco comenzó a consolidarse como una reconocida actriz.

Ha trabajado en producciónes como ‘El señor de los cielos’, ‘Betty en NY’ y en 2022 debutó en las telenovelas mexicanas cuando trabajó con Sebastián Rulli y Claudia Martín en ‘Los ricos también lloran’.

Dos años después, Sabrina Seara cumplió uno de sus sueños, trabajar junto a su esposo en un melodrama y es que tuvo una participación especial en ‘El amor no tiene receta’, donde interpretó a la esposa de Elbittar en la ficción.

“Qué placer trabajar con una gran actriz como tú… te amo esposa, prepárese para lo que viene de este par”, escribió Daniel Elbittar en Instagram tras compartir escena con su esposa.