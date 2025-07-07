Daniel Elbittar

Daniel Elbittar no podrá ver más a su mamá tras perder su nacionalidad: él da detalles

Al actor venezolano le fue cancelada su ciudadanía venezolana por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro. Daniel Elbittar no podrá regresar a su país natal ni podrá visitar a su madre hasta que las cosas en su país cambien. “No se puede revertir nada”, dijo.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Daniel Elbittar no podrá ver su mamá ni a su familia tras perder su nacionalidad venezolana.

En entrevista con el programa Hoy, el actor reveló que lo más difícil de esta situación es su familia, ya que su pasaporte venezolano ha sido anulado por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.

“Mi mamá está allá y mi hermano está allá, entonces, evidentemente me duele toda esta situación, me parece algo injusto, simplemente por yo levantar la voz. Entonces, ojalá algún día esto cambie”, expresó en la emisión del 7 de julio.

Sobre la posibilidad de que su madre abandone Venezuela para comenzar una nueva vida en México o Estados Unidos junto a él, Daniel Elbittar comentó.

“Sí, hemos hablado de traerla a Estados Unidos o a México, pero bueno, ella tampoco quiere, le gusta estar en su país”, señaló.

¿Por qué perdió su nacionalidad venezolana?

Según explicó Daniel Elbittar, la razón por la que el gobierno de Nicolás Maduro optó por eliminar su pasaporte venezolano fue porque durante un acto en México se pronunció a favor de la oposición de Venezuela.

“Cuando gana las elecciones la oposición venezolana, a mí me invitan a un evento cerca del Ángel de la Independencia en protesta y yo me paré en la tarima y empecé a hablar mal del gobierno venezolano”, indicó.

“Me informan meses después que me habían anulado el pasaporte. Entonces, me anularon mi pasaporte venezolano, yo puedo entrar a mi país. Además, soy ciudadano americano, entonces me recomendaron que no entrara, digamos, al país por esta situación", agregó.

¿Peleará legalmente para recuperar su nacionalidad?

Finalmente, el actor venezolano fue cuestionado acerca de la probabilidad de iniciar un proceso legal para recuperar su nacionalidad.

“No, no se puede revertir nada, simplemente hay que esperar a que se haga justicia”, sentenció.

Relacionados:
Daniel ElbittarFamososEscándalos de famosos

