Daniella Álvarez recibió una gran sorpresa, su novio llenó su habitación de globos (fotos)

Como se vio en los videos, la ex reina de belleza y el actor son una de las parejas del momento y han cautivado el corazón de miles de seguidores.

Asimismo, les 'llueven' cumplidos por las tiernas postales que publican en sus redes sociales, presumiendo que ambos se llevan muy bien y que disfrutan de su noviazgo.

La sorpresa de Daniel Arenas a Daniella Álvarez

A lo largo de su relación, el actor colombiano ha mostrado que es un hombre romántico, detallista, amoroso y que le gusta tener tiernos gestos.

En esta ocasión la sorprendió con un detalle muy tierno el hotel en el que se están hospedando, pues decoró la habitación con globos plateados y color negro, velas, un ramo de rosas sobre la cama, un par de regalos y una tarjeta que dice:

“Toda la felicidad para ustedes, Daniel y Daniella”.



Sin duda un acto muy emocionante y asombroso que enamoró a la modelo, quien lo compartió a través de historias de Instagram.

Y para hacer testigos de su amor a sus miles de seguidores, Álvarez le dedicó también unas palabras a la celebridad de ‘S.O.S Me estoy enamorando’.



“Amo tus sorpresas” y “Quiero celebrar el amor contigo todos los días” escribió sobre los clips.

Así es como la pareja derrocha amor en redes sociales, en fotografías, vacaciones y hasta cuando salen con familia y amigos.

Los momentos más románticos de la pareja

Los famosos están viviendo al máximo su romance y a lo largo de estos meses han presumido su felicidad con experiencias y vivencias que sus fans les aplauden.

El 2022 lo comenzaron en compañía de los seres queridos de la presentadora, quien compartió una serie de fotos y videos en los que

Daniel aparece bailando, riendo y compartiendo con su familia política.

“Y así empiezo mi 2022 ! Feliz, rodeada de mi familia, acompañada del amor de mi vida, haciendo lo que más me gusta 💃, llena de gratitud! Gracias Dios por un año de mucho aprendizaje, por lo bueno y por lo no tan Bueno, porque me has enseñado qué agradecer por lo no tan Bueno, por los momentos difíciles, por las caídas, por aquello que más nos cuesta es lo que más nos hace grande y dignos de merecer lo que somos y lo que tenemos🙌🏼”, escribió en la publicación.

Otro momento fue en la última historia que subió Álvarez en donde aparecen dándose un beso con la luna de fondo. Sin duda algo que no olvidarán.



O su viaje a Los Cabos, aquí la pareja se mostró más enamorada que nunca y con un increíble paisaje de fondo.

“Nuestro México lindo y querido, que belleza de lugar, conocer El Arco y disfrutar de los leones marinos. Pero aún más lindo que sus bellezas naturales, está el cariño y hospitalidad de su GENTE! Que delicia conocerlo junto a ti @danarenas ❤️ 🇲🇽”.

Sin olvidar su primera foto como pareja y con la que anunciaron que estaban saliendo juntos, una noticia que emocionó a muchos.

¿Verdad que Daniella y Daniel se ven muy enamorados?