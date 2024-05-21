Dani Flow celebra el baby shower de su segunda hija al lado de sus esposas
El reguetonero sigue causando polémica por la relación poliamorosa que tiene. El Rey del Morbo está casado con Jocelyne Lino, madre de su primera hija, pero está en espera de su segundo bebé al lado de su novia Valeria Zepeda.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Dani Flow, conocido como el Rey del Morbo, se convertirá en papá por segunda ocasión dentro de su relación poliamorosa y hace unos días celebró el baby shower del bebé que espera su novia.
El reguetonero mexicano está casado con Jocelyne Lino, madre de su primera hija, sin embargo, desde 2020 sostiene una relación con Valeria Zepeda, con quien se convertirá en papá por segunda ocasión.
Así fue el baby shower de la novia de Dani Flow
A través de Instagram, Valeria Zepeda compartió imágenes del baby shower de su bebé, dejando al descubierto que será mamá de una niña al lado del Rey del Morbo.
“Te esperamos con ansias mi princesita, Jovalie”, anotó la joven.
En las imágenes se puede ver a Dani Flow y su esposa Jocelyne participar en todas las dinámicas del baby shower de Valeria, así como la decoración del lugar, donde predominaron los colores rosa, blanco y dorado.
En esta misma publicación también fue etiquetada Jocelyne Lino, quien también expresó su emoción ante el nacimiento de Jovalie.
La relación poliamorosa de Dani Flow
Desde 2020, Dani Flow mantiene una relación con Valeria Zepeda, además de su matrimonio con Jocelyne Lino. Tras un proceso de reflexión y terapia, ambas mujeres aceptaron una relación poliamorosa con el reguetonero mexicano.
El 14 de marzo, el intérprete anunció el embarazo de su novia, dejando claro que tanto él como su esposa e hija Lucie estaban felices.
“No pido su entendimiento, solo pido respeto para mi familia”, declaró en el show que ofreció en la Ciudad de México.
La familia de Dani Flow vive junta y comparte la crianza de Lucie. Su relación poliamorosa ha generado opiniones divididas en redes, ya que mientras unos lo critican por romper con las normas tradicionales, otros aplauden su decisión.