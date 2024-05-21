Dani Flow celebra el baby shower de su segunda hija al lado de sus esposas

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

Dani Flow, conocido como el Rey del Morbo, se convertirá en papá por segunda ocasión dentro de su relación poliamorosa y hace unos días celebró el baby shower del bebé que espera su novia.

El reguetonero mexicano está casado con Jocelyne Lino, madre de su primera hija, sin embargo, desde 2020 sostiene una relación con Valeria Zepeda, con quien se convertirá en papá por segunda ocasión.

Así fue el baby shower de la novia de Dani Flow

A través de Instagram, Valeria Zepeda compartió imágenes del baby shower de su bebé, dejando al descubierto que será mamá de una niña al lado del Rey del Morbo.

“Te esperamos con ansias mi princesita, Jovalie”, anotó la joven.

Así fue el baby shower de la novia de Dani Flow. Imagen Valeria Zepeda / Instagram



En las imágenes se puede ver a Dani Flow y su esposa Jocelyne participar en todas las dinámicas del baby shower de Valeria, así como la decoración del lugar, donde predominaron los colores rosa, blanco y dorado.

En esta misma publicación también fue etiquetada Jocelyne Lino, quien también expresó su emoción ante el nacimiento de Jovalie.

Jovalie será la segunda hija de Dani Flow. Imagen Valeria Zepeda / Instagram

La relación poliamorosa de Dani Flow

Desde 2020, Dani Flow mantiene una relación con Valeria Zepeda, además de su matrimonio con Jocelyne Lino. Tras un proceso de reflexión y terapia, ambas mujeres aceptaron una relación poliamorosa con el reguetonero mexicano.

El 14 de marzo, el intérprete anunció el embarazo de su novia, dejando claro que tanto él como su esposa e hija Lucie estaban felices.

“No pido su entendimiento, solo pido respeto para mi familia”, declaró en el show que ofreció en la Ciudad de México.