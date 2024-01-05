Cynthia Klitbo responde a críticas por llamar “flojos” a adultos mayores que usan silla de ruedas en aeropuertos

Video Hija de Cynthia Klitbo la defiende de Laura Zapata, quien la llamó "borracha" y "drogadicta"

Cynthia Klitbo se pronunció luego de las críticas que recibió por haber llamado “flojos” a personas de la tercera edad que utilizan silla de ruedas en el aeropuerto.

A finales de año la actriz dio a conocer que se encontraba junto con su familia en un vuelo rumbo a la ciudad de Nueva York, y aprovechó para hacer un reclamo.

“Por favor, si son viejitos, no sean flojos, porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera le dije: ‘¿Ves? Querías silla de ruedas’”, dijo en un video de Instagram el 26 de diciembre.

“Es de muy mal gusto que seas un anciano (y) sí puedes caminar (pero) pides la silla de ruedas para que entonces te vueles toda la fila”, sentenció también.

Usuarios de la red social reaccionaron negativamente a dichas palabras en la sección de comentarios del ‘post’, calificando a Klitbo como “grosera” y “muy pesada”.

Cynthia Klitbo defiende su opinión

A días de que su petición generara una controversia, Cynthia Klitbo finalmente habló al respecto y brindó argumentos para validar su punto de vista.

“No me importa (que me critiquen), porque yo no estoy hablando de los señores de 90 años (o) una persona que ocupa bastón”, comentó en entrevista para ‘De primera mano’ este 4 de enero.

“Pero todo el mundo sabemos, porque yo vi pasar por lo menos 18 sillas de ruedas y de las cuales había cuatro ‘hándicaps’ (personas que fingían necesitarla)”, añadió.

Quien fuera la villana de la telenovela La Dueña dejó claro que está en contra de la gente que aparenta tener una discapacidad únicamente para obtener un beneficio.

“Mucha gente en temporada alta agarra las sillas de rueda porque entonces no haces fila, te llevan hasta el avión, pasas rápido migración”, detalló.

Cynthia Klitbo padeció por gente que usaba los espacios para discapacitados sin serlo

Ya entrada en el tema, Cynthia Klitbo recordó los malos momentos que atravesó a causa de las personas que usan las zonas de discapacitados sin serlo.

Ella platicó sobre su difunto sobrino Diego, quien “por una negligencia quedó vegetal durante sus 14 años de vida”, ya que “quedó como un queso gruyer su cerebro”.

“A mí me da mucho coraje porque sabes cuántas veces llegamos a un estacionamiento, de algún lugar, mi hermana y yo, y veíamos el ‘hándicap’ ocupado, de repente veías salir a una persona totalmente sana”, externó.

La artista refrendó que no le interesa que la “acaben”, toda vez que realmente considera que es de gente “mañosa” aprovecharse de los beneficios para las personas con discapacidad cuando se está saludable.