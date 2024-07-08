¿Qué fue de los actores de ‘That ‘70s Show’? A casi 20 años de la serie, uno está en la cárcel

Video ¿'That 90s Show' solo le copia a 'That 70s Show'? Las referencias de la temporada 2 a la serie original

‘ That '70s Show’ marcó a toda una generación con sus historias de amistad, amor y risas en la década de los setenta. Tras ocho temporadas en antena y 200 episodios, la serie se despidió en 2006 dejando un legado imborrable en la cultura popular. Pero, ¿qué ha pasado con los actores que dieron vida a los personajes de Point Place?

¿Qué ha sido de los actores de 'That '70s Show'?

Topher Grace - Eric Forman

El protagonista de la serie, Eric Forman, interpretado por Topher Grace, ha tenido una prolífica carrera en el cine y la televisión. Tras el final de ‘That '70s Show’. participó en películas como ‘Traffic’, ‘Spider-Man 3’, ‘BlacKkKlansman’ o ‘BlacKkKlansman’. También ha trabajo en series como ‘Home Economics’, ‘Black Mirror’, o ‘Love, Death & Robots’.

En 2023 hizo un cameo para ‘That ‘90s show’, en el que retomó su papel como Eric para algunos capítulos.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Laura Prepon - Donna Pinciotti

La actriz interpretó a la novia de Eric, Donna Pinciotti, también ha tenido una carrera prolífica después de la serie. Prepon es conocida por su papel protagónico en la aclamada serie 'Orange Is the New Black', donde interpretó a Alex Vause durante siete temporadas. Además, ha aparecido en otras producciones como 'The Girl on the Train'.

Ella también retomó su papel de ‘That ‘70s show’ para ‘That ‘90s Show’, si bien, a ella la hemos visto en más ocasiones que a su excompañero. En la parte 2 de la serie de Netflix, incluso dirigió algunos capítulos.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Ashton Kutcher - Michael Kelso

El mujeriego y despistado Michael Kelso, interpretado por Ashton Kutcher, se convirtió en una de las estrellas más populares de la serie. Tras su fin, protagonizó películas como ‘Dude, Where's My Car?’, ‘Just Married’, ‘Guess Who?’, ‘What Happens in Vegas’ y ‘No Strings Attached’ . También ha tenido éxito en la televisión con series como ‘Two and a Half Men’, ‘Punk'd’ y ‘Ranch’. En ese último proyecto, se reunió con Danny Masterson, quien interpretó a Steven Hyde, pero fue cancelado.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Mila Kunis - Jackie Burkhart

La superficial y enamoradiza Jackie Burkhart, interpretada por Mila Kunis, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood.

Tras el final de ‘That '70s Show’, participó en películas como ‘Forgetting Sarah Marshall’, ‘Extract’, ‘Black Swan’, ‘Friends with Benefits’, ‘Oz the Great and Powerful’, ‘Bad Moms’ ‘Luckiest Girl Alive’.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Danny Masterson - Steven Hyde

El actor que le dio vida al rebelde Steven Hyde continuó trabajando en la industria del entretenimiento. Después de 'That '70s Show', Masterson tuvo un papel recurrente en la serie 'The Ranch', junto a su excompañero de reparto Ashton Kutcher.

En 2017, acusaciones de abuso sexual de diferentes mujeres, le dieron un giro de 180 grados a su vida y su carrera. En un primera instancia, la serie ‘The Ranch’ eliminó su personaje y cortó relaciones laborales con él.

En 2023, fue condenado a pasar 30 años en prisión por haber violado a dos mujeres.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Debra Jo Rupp - Kitty Forman

La intérprete conocida por su papel como la mamá de Eric ha continuado trabajando en la televisión. Después de 'That '70s Show', ha aparecido en series como ‘The Ranch’ o ‘WandaVision’. Además, es parte del elenco central de ‘That ‘90s Show’.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Kurtwood Smith - Red Forman

Al igual que Kitty, el gruñon pero cariñoso padre de Eric Forman regresó al spin-off de ‘That ‘90s Show’. Luego del final de ‘That ‘70s Show’, ha participado en una veintena de proyectos para cine y televisión, entre los que destacan ‘The Dropout’, ‘The Ranch’, ‘Agente Carter’, entre otros.

'That '70s Show' Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Wilmer Valderrama - Fez

Wilmer Valderrama, quien interpretó al extravagante Fez, también ha mantenido una carrera activa después de 'That '70s Show'. Valderrama ha aparecido en series como 'NCIS', 'Grey's Anatomy' y 'Minority Report'. Además, ha prestado su voz a personajes animados, como Handy Manny en la serie homónima.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images