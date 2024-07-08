¿Qué fue de los actores de ‘That ‘70s Show’? A casi 20 años de la serie, uno está en la cárcel
La serie ‘That ‘70s Show’ terminó en 2006, hace 18 años. Tras el estreno de ‘That ‘90s Show’, un spin-off basado en la misma, recordamos qué ha sido de sus actores desde entonces.
‘ That '70s Show’ marcó a toda una generación con sus historias de amistad, amor y risas en la década de los setenta. Tras ocho temporadas en antena y 200 episodios, la serie se despidió en 2006 dejando un legado imborrable en la cultura popular. Pero, ¿qué ha pasado con los actores que dieron vida a los personajes de Point Place?
¿Qué ha sido de los actores de 'That '70s Show'?
Topher Grace - Eric Forman
El protagonista de la serie, Eric Forman, interpretado por Topher Grace, ha tenido una prolífica carrera en el cine y la televisión. Tras el final de ‘That '70s Show’. participó en películas como ‘Traffic’, ‘Spider-Man 3’, ‘BlacKkKlansman’ o ‘BlacKkKlansman’. También ha trabajo en series como ‘Home Economics’, ‘Black Mirror’, o ‘Love, Death & Robots’.
En 2023 hizo un cameo para ‘That ‘90s show’, en el que retomó su papel como Eric para algunos capítulos.
Laura Prepon - Donna Pinciotti
La actriz interpretó a la novia de Eric, Donna Pinciotti, también ha tenido una carrera prolífica después de la serie. Prepon es conocida por su papel protagónico en la aclamada serie 'Orange Is the New Black', donde interpretó a Alex Vause durante siete temporadas. Además, ha aparecido en otras producciones como 'The Girl on the Train'.
Ella también retomó su papel de ‘That ‘70s show’ para ‘That ‘90s Show’, si bien, a ella la hemos visto en más ocasiones que a su excompañero. En la parte 2 de la serie de Netflix, incluso dirigió algunos capítulos.
Ashton Kutcher - Michael Kelso
El mujeriego y despistado Michael Kelso, interpretado por Ashton Kutcher, se convirtió en una de las estrellas más populares de la serie. Tras su fin, protagonizó películas como ‘Dude, Where's My Car?’, ‘Just Married’, ‘Guess Who?’, ‘What Happens in Vegas’ y ‘No Strings Attached’ . También ha tenido éxito en la televisión con series como ‘Two and a Half Men’, ‘Punk'd’ y ‘Ranch’. En ese último proyecto, se reunió con Danny Masterson, quien interpretó a Steven Hyde, pero fue cancelado.
Mila Kunis - Jackie Burkhart
La superficial y enamoradiza Jackie Burkhart, interpretada por Mila Kunis, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood.
Tras el final de ‘That '70s Show’, participó en películas como ‘Forgetting Sarah Marshall’, ‘Extract’, ‘Black Swan’, ‘Friends with Benefits’, ‘Oz the Great and Powerful’, ‘Bad Moms’ ‘Luckiest Girl Alive’.
Danny Masterson - Steven Hyde
El actor que le dio vida al rebelde Steven Hyde continuó trabajando en la industria del entretenimiento. Después de 'That '70s Show', Masterson tuvo un papel recurrente en la serie 'The Ranch', junto a su excompañero de reparto Ashton Kutcher.
En 2017, acusaciones de abuso sexual de diferentes mujeres, le dieron un giro de 180 grados a su vida y su carrera. En un primera instancia, la serie ‘The Ranch’ eliminó su personaje y cortó relaciones laborales con él.
En 2023, fue condenado a pasar 30 años en prisión por haber violado a dos mujeres.
Debra Jo Rupp - Kitty Forman
La intérprete conocida por su papel como la mamá de Eric ha continuado trabajando en la televisión. Después de 'That '70s Show', ha aparecido en series como ‘The Ranch’ o ‘WandaVision’. Además, es parte del elenco central de ‘That ‘90s Show’.
Kurtwood Smith - Red Forman
Al igual que Kitty, el gruñon pero cariñoso padre de Eric Forman regresó al spin-off de ‘That ‘90s Show’. Luego del final de ‘That ‘70s Show’, ha participado en una veintena de proyectos para cine y televisión, entre los que destacan ‘The Dropout’, ‘The Ranch’, ‘Agente Carter’, entre otros.
Wilmer Valderrama - Fez
Wilmer Valderrama, quien interpretó al extravagante Fez, también ha mantenido una carrera activa después de 'That '70s Show'. Valderrama ha aparecido en series como 'NCIS', 'Grey's Anatomy' y 'Minority Report'. Además, ha prestado su voz a personajes animados, como Handy Manny en la serie homónima.
