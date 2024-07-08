Series

¿Qué fue de los actores de ‘That ‘70s Show’? A casi 20 años de la serie, uno está en la cárcel

La serie ‘That ‘70s Show’ terminó en 2006, hace 18 años. Tras el estreno de ‘That ‘90s Show’, un spin-off basado en la misma, recordamos qué ha sido de sus actores desde entonces.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video ¿'That 90s Show' solo le copia a 'That 70s Show'? Las referencias de la temporada 2 a la serie original

That '70s Show’ marcó a toda una generación con sus historias de amistad, amor y risas en la década de los setenta. Tras ocho temporadas en antena y 200 episodios, la serie se despidió en 2006 dejando un legado imborrable en la cultura popular. Pero, ¿qué ha pasado con los actores que dieron vida a los personajes de Point Place?

¿Qué ha sido de los actores de 'That '70s Show'?

PUBLICIDAD

Topher Grace - Eric Forman

El protagonista de la serie, Eric Forman, interpretado por Topher Grace, ha tenido una prolífica carrera en el cine y la televisión. Tras el final de ‘That '70s Show’. participó en películas como ‘Traffic’, ‘Spider-Man 3’, ‘BlacKkKlansman’ o ‘BlacKkKlansman’. También ha trabajo en series como ‘Home Economics’, ‘Black Mirror’, o ‘Love, Death & Robots’.

En 2023 hizo un cameo para ‘That ‘90s show’, en el que retomó su papel como Eric para algunos capítulos.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Laura Prepon - Donna Pinciotti

La actriz interpretó a la novia de Eric, Donna Pinciotti, también ha tenido una carrera prolífica después de la serie. Prepon es conocida por su papel protagónico en la aclamada serie 'Orange Is the New Black', donde interpretó a Alex Vause durante siete temporadas. Además, ha aparecido en otras producciones como 'The Girl on the Train'.

Ella también retomó su papel de ‘That ‘70s show’ para ‘That ‘90s Show’, si bien, a ella la hemos visto en más ocasiones que a su excompañero. En la parte 2 de la serie de Netflix, incluso dirigió algunos capítulos.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Ashton Kutcher - Michael Kelso

Más sobre Series

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?
0:54

‘Adolescencia’, final explicado: ¿Por qué Jamie decide declararse culpable?

Cine y Series
‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene muchas referencias a la versión original: Estas son algunas de ellas
0:40

‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene muchas referencias a la versión original: Estas son algunas de ellas

Cine y Series
‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene varias referencias a la versión original, ¿las viste todas?
0:51

‘La CQ: nuevo ingreso’ tiene varias referencias a la versión original, ¿las viste todas?

Cine y Series
¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado
0:44

¿Por qué la empresa se llama Medusa? El nombre oculta un poderoso significado

Cine y Series
Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)
0:59

Final explicado de ‘Medusa’: El ‘demonio Hidalgo’ está detrás de todo (y es muy obvio quién es)

Cine y Series
¿Qué ha pasado con los actores de ‘La CQ’? La serie se estrenó hace 13 años
1:02

¿Qué ha pasado con los actores de ‘La CQ’? La serie se estrenó hace 13 años

Cine y Series
‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo
1:01

‘Ciudad tóxica’: ¿Qué es el cadmio y por qué dañó a los bebés? La serie no explicó todo

Cine y Series
¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’
0:49

¿Qué es una bomba lapa? Danger asegura que eso causó el atentado de Bárbara en ‘Medusa’

Cine y Series
¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar
0:53

¿Por qué Cassandra podía prenderse y apagarse sola? La ciencia lo puede explicar

Cine y Series
Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina
0:54

Películas que inspiran y empoderan a las mujeres: celebran la fuerza femenina

Cine y Series

El mujeriego y despistado Michael Kelso, interpretado por Ashton Kutcher, se convirtió en una de las estrellas más populares de la serie. Tras su fin, protagonizó películas como ‘Dude, Where's My Car?’, ‘Just Married’, ‘Guess Who?’, ‘What Happens in Vegas’ y ‘No Strings Attached’ . También ha tenido éxito en la televisión con series como ‘Two and a Half Men’, ‘Punk'd’ y ‘Ranch’. En ese último proyecto, se reunió con Danny Masterson, quien interpretó a Steven Hyde, pero fue cancelado.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Mila Kunis - Jackie Burkhart

La superficial y enamoradiza Jackie Burkhart, interpretada por Mila Kunis, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood.

PUBLICIDAD

Tras el final de ‘That '70s Show’, participó en películas como ‘Forgetting Sarah Marshall’, ‘Extract’, ‘Black Swan’, ‘Friends with Benefits’, ‘Oz the Great and Powerful’, ‘Bad Moms’ ‘Luckiest Girl Alive’.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Danny Masterson - Steven Hyde

El actor que le dio vida al rebelde Steven Hyde continuó trabajando en la industria del entretenimiento. Después de 'That '70s Show', Masterson tuvo un papel recurrente en la serie 'The Ranch', junto a su excompañero de reparto Ashton Kutcher.

En 2017, acusaciones de abuso sexual de diferentes mujeres, le dieron un giro de 180 grados a su vida y su carrera. En un primera instancia, la serie ‘The Ranch’ eliminó su personaje y cortó relaciones laborales con él.

En 2023, fue condenado a pasar 30 años en prisión por haber violado a dos mujeres.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Debra Jo Rupp - Kitty Forman

La intérprete conocida por su papel como la mamá de Eric ha continuado trabajando en la televisión. Después de 'That '70s Show', ha aparecido en series como ‘The Ranch’ o ‘WandaVision’. Además, es parte del elenco central de ‘That ‘90s Show’.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Kurtwood Smith - Red Forman

Al igual que Kitty, el gruñon pero cariñoso padre de Eric Forman regresó al spin-off de ‘That ‘90s Show’. Luego del final de ‘That ‘70s Show’, ha participado en una veintena de proyectos para cine y televisión, entre los que destacan ‘The Dropout’, ‘The Ranch’, ‘Agente Carter’, entre otros.

'That '70s Show'
'That '70s Show'
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images

Wilmer Valderrama - Fez

Wilmer Valderrama, quien interpretó al extravagante Fez, también ha mantenido una carrera activa después de 'That '70s Show'. Valderrama ha aparecido en series como 'NCIS', 'Grey's Anatomy' y 'Minority Report'. Además, ha prestado su voz a personajes animados, como Handy Manny en la serie homónima.

Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Elenco de 'That '70s Show' antes y ahora
Imagen 20th Century Fox Television/ Getty Images


¿Qué actor crees que más ha cambiado desde su aparición en 'That '70s Show'?

Relacionados:
SeriesAshton KutcherMila KunisActores HollywoodTelevisiónSeries de Netflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX