Cristian Castro

Cristian Castro sorprende a su hija Rafaela en su cumpleaños: este fue el regalo que le dio

El cantante no pudo estar físicamente al lado de su hija, quien reside en Colombia junto a su mamá Paola Eraso, pero se hizo presente de una manera muy especial.

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Por:Elizabeth González
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Cristian Castro sorprendió a su hija Rafaela en su cumpleaños número 12 de una manera muy especial el pasado 3 de abril.

En medio de sus compromisos de trabajo, el cantante acompañó a su hija en una presentación escolar, celebrada en el colegio donde estudia en Bogotá, Colombia, la cual coincidió con el cumpleaños de Rafa, como la llaman cariñosamente sus seres queridos.

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El intérprete de ‘Azul’ no pudo estar físicamente junto a su hija, pero se hizo presente a través de una videollamada, donde no solo la felicitó por su cumpleaños sino por su logro estudiantil. Rafaela obtuvo notas sobresalientes, según reportes de ‘Ventaneando’.

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“Gracias papi, te quiero mucho”, respondió la pequeña ante los buenos deseos de su papá, quien en otro momento le dijo: “Lo que necesites y feliz cumpleaños”.

El regalo de Cristian Castro

De acuerdo con las imágenes presentadas en el show mexicano, Cristian Castro le obsequió un teléfono celular de última generación a Rafaela por dos motivos: el primero, su alto rendimiento escolar y, segundo, por su cumpleaños.

El regalo de Cristian Castro a su hija por su cumpleaños.
El regalo de Cristian Castro a su hija por su cumpleaños.
Imagen Germán Zirene / Instagram

Hija de Verónica Castro sigue los pasos de su papá

Días antes de celebrar su cumpleaños, Rafaela sorprendió al aparecer modelando como nunca antes en fotos. Sin embargo, en la publicación no se especificó el motivo de ellas.

La pequeña parece haber heredado la vena artística de su padre y abuela, ya que desde hace años ha mostrado habilidades en la música y en la actuación. Desde hace ocho años, la menor estudia en la academia Evaluna Producciones en Bogotá, Colombia.

Rafaela es la hija menor de Paola Eraso y Cristian, quien también es padre de Simone Candy y Mikhail Zaratustra, a quienes tuvo con su exesposa Valeria Liberman.

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