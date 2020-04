Cómo el asesinato de Mónica Spear cambió radicalmente la vida de Marjorie de Sousa y su mamá

La muerte de Mónica Spear se produjo en el contexto de un robo a mano armada, cuyos detalles contradictorios no hacen más que oscurecer una tragedia que causó un gran impacto en una sociedad lamentablemente acostumbrada a vivir en un clima de inseguridad.

La difícil decisión

La noticia del asesinato de Mónica Spear en unas circunstancias que podrían recordar a su secuestro frustrado fue la gota que derramó el vaso para Marjorie. Su mamá, Gloria Rivas, estaba de visita y conviviendo con ella en esas fechas. Tras la separación de sus padres, la señora pasaba temporadas con la actriz, pero el plan nunca fue que no volvería a Venezuela .

"Justo cuando asesinaron a Mónica yo le dije: 'Lo siento mucho, pero no te vas a regresar hasta que esto se calme'", explicó la intérprete en El Break de las 7 ( mira aquí la entrevista completa ) durante una conversación con Chiquinquirá Delgado.

La mamá de Marjorie se quedó sorprendida por la decisión de su hija, que fue rotunda: "No mamá, no te vas".

Gloria Rivas reside permanentemente con Marjorie de Sousa desde entonces. Se fue de su país a pasar un tiempo a Estados Unidos, con unas maletas, y ya no regresó a su hogar "con sus cosas, con sus recuerdos", indicó su hija que ahora, en plena cuarentena ejerciendo como madre soltera y tras pasar una compleja ruptura con su ex Julián Gil no tiene más que elogios hacia ella.