Claudia Galván pide cárcel para Lorenzo Méndez por presunto incumplimiento de manutención de su hija y él responde

El pleito legal entre Lorenzo Méndez y su ex pareja Claudia Galván escaló a niveles en los que ella ha solicitado que el cantante vaya a la cárcel.

El jueves 9 de mayo, ambos se encontraron en una audiencia en El Paso, Texas, en donde la bailarina, a través de sus abogados, aseguró que Méndez no ha cumplido con lo dictaminado por la corte con relación a la pensión alimenticia que debe darle a Victoria, la hija que procrearon juntos.

En un reporte de Suelta la sopa , se aclaró que durante la audiencia, Méndez le dijo al juez que acababa de depositar 4,500 dólares para cubrir una parte del adeudo, pero hizo hincapié en que no tiene trabajo y no tenía cómo pagar el resto de lo que presuntamente debe.

El cantante de regional mexicano salió de la corte en libertad , pero no ofreció declaraciones hasta la mañana del viernes con un mensaje en Instagram en donde respondió a los señalamientos del supuesto incumplimiento.

“Tu influencia como madre es poderosa . No la desperdicies. Pequeños ojos te observan”, decía una de las imágenes justo un día después del encuentro que tuvo en la corte con la madre de su hija.



La que sí habló tras la audiencia fue la demandante, Claudia Galván, quien le pidió a Méndez cumplir con lo estipulado por el juez: "Me da mucha tristeza que tuviéramos que llegar a este punto para que al señor Méndez le de terror o un poquito de miedo para que me dé lo que me debe", dijo a Suelta la sopa.