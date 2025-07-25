Ex de Chiquis vuelve con la mamá de su hija tras años en conflicto: se embarazan y pierden al bebé

Video Lorenzo Méndez le canta a un ser querido minutos antes de fallecer: su partida lo dejó en shock

El ex de Chiquis, Lorenzo Méndez, retomó su relación con Claudia Galván a más de una década de protagonizar pleito legal por la manutención de su hija Victoria.

La noticia fue confirmada por la misma Claudia Galván al periodista Alex Rodríguez, a quien reveló que tras un viaje a Las Vegas procrearon a su segundo hijo.

“¿Para qué te voy a mentir? Tú sabes que no te miento, no tengo ni la cara de decirte que no si sí. Ya llevamos unos meses”, confirmó Galván en ¡Siéntese Quien Pueda! el 23 de julio.

“Fuimos a Las Vegas y regresé con el premio mayor. Fuimos un 16 de mayo y ese mes no me llega mi día y dije: ‘¿qué está pasando?’, yo soy super regular, entonces, me tomo una prueba y positiva. Luego me tomé otra… te juro que me tomé como 10 pruebas”, agregó.

Sobre cómo tomó la noticia de su embarazo el exvocalista de La Banda El Limón, Claudia Galván compartió: “Le hablo, y le digo: ‘oye, necesitamos hablar’. La verdad fue una sorpresa muy linda la manera en que se lo puse y todo. Estábamos muy felices”.

A pesar de que ambos estaban muy contentos con la próxima llegada de su bebé, Claudia Galván contó que tan solo semanas después sufrió un aborto espontáneo.

“El día del padre estaba comiendo con las niñas y me fui al hospital… Sí, se me vino mi bebito”, dijo.

Lorenzo Méndez y Claudia Galván en los XV años de su hija. Imagen Claudia Galván / Instagram

Así resurgió la llama del amor

La influencer no entró en detalles sobre la pérdida de su bebé. Sin embargo, sí contó cómo fue que retomó su relación con el ex de Chiquis luego de una batalla legal.

“Empezamos a vernos más seguido por todo lo de la quinceañera, los planes. Me invitó a tomarnos unos drinks, así como amigos. Yo estaba soltera, ya había dejado mi relación de 5 años y él me había dicho que había dejado también su relación de 4 años. Terminamos lo de la quinceañera de mi niña y seguimos juntos”, relató.

“Nos fuimos a Las Vegas, tuvimos ahí un hermoso tiempo, un honey moon de 10 años de no haber estado juntos, como relación... Él es la pieza que tiene que estar en esta familia. Sí tuvimos unos tiempos muy difíciles, pero lo pudimos arreglar. Yo estaba peleando nada más por lo que era justo. Las parejas, hasta casadas se pelean, y sigue el amor. Yo conozco a Lorenzo desde que teníamos 13 años y al último, la vida siempre nos junta”, insistió.

¿Hubo triángulo amoroso en su regreso?

Finalmente, Claudia Galván se refirió a las acusaciones de presuntamente haber reanudado su relación con Lorenzo Méndez cuando él todavía tenía una relación con Jennifer Correa, mujer con la que el músico rehízo su vida tras divorciarse de Chiquis y quien la señaló de acoso en TikTok.

“La única verdad que yo te puedo dar es la mía. Él mismo hizo una entrevista en marzo, que estaba soltero, y yo no me empiezo a juntar con él hasta principios de abril. La quinceañera de mi niña fue el 12 de abril. Ella no fue invitada porque ya no era parte de su noviazgo”, explicó.