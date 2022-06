Christina Aguilera hizo un dueto con Nodal: después de 22 años volvió a cantar en español

Fue en noviembre del 2021 que Christina Aguilera anunció su regreso a la música en español. Lo anterior, con una presentación en vivo en los Latin Grammy 2021, en la que dominó el escenario de MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, de la mano de Becky G, Nicky Nicole y Nathy Peluso.

Para la ocasión, las artistas interpretaron el tema ‘Pa’ mis muchachas’, uno de sus primeros lanzamientos de esta nueva etapa en su carrera musical.

Ahora, la intérprete, sorprendió a sus fans con una colaboración con Christian Nodal.





Christina Aguilera busca celebrar sus raíces latinas con su nuevo disco

‘Aguilera’ es el título del primer álbum en español de la cantante en más de 20 años. Previamente, en el 2000, lanzó ‘Mi reflejo’ con una lista de canciones en dicho idioma.

Según expresó en un comunicado, con estas nuevas composiciones, busca “honrar sus raíces latinas y su herencia familiar, que representan una fuente de orgullo e inspiración”.

Hay que recordar que la intérprete tiene ascendencia ecuatoriana por parte de su padre.

Además de volver a cantar en español, Christina Aguilera se unió con otros talentos de la región: junto a Ozuna entona ‘Santo’, mientras que en ‘Suéltame’ unió su voz a la de TINI.

Christina Aguilera y Christian Nodal estrenaron canción juntos

Pero la sorpresa de su nueva creación musical llegó el último día de mayo, cuando la cantante estrenó un tema ranchero de la mano de uno de los artistas más importantes de este género, Christian Nodal.

Ambos tenían muy bien guardada dicha colaboración, que lleva por título ‘Cuando me dé la gana’.

La composición se estrenó la noche del 31 de mayo en plataformas digitales como Youtube y Spotify. En la primera de ellas acumula, al momento, más de 98 mil reproducciones.

La letra de la canción de Christian Aguilera y Christian Nodal versa sobre el final de una relación, en la que los intérpretes aseguran que superarán al ser querido cuando así lo decidan. Algunas de sus líneas son:

“Yo voy a dejarte de querer cuando me dé la gana / Yo voy a arrancarte de mi piel cuando me dé la gana (...) Y si te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, /Pues que te vaya bonito / Porque total, para sufrir, para llorar / Ya no te necesito”.

Hasta el momento, este tema no cuenta con video musical y los artistas mencionados no han comentado a la prensa si planean uno.

Fans reaccionaron a la canción de Christina Aguilera y Christian Nodal