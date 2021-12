"La odio": Yordi Rosado contó por qué Christina Aguilera se ganó su desprecio en 'Otro Rollo'

Christina Aguilera recientemente regresó a sus raíces latinas y lanzó el sencillo ‘Pa mis muchachas’, una canción que se une a varios de los temas en español que tiene bajo su nombre como los compilados en su álbum ‘Mi reflejo’, disco que promocionó en México a inicios de la década del 2000.

En este tour promocional, la cantante concedió una entrevista en ‘Otro Rollo’ pero lamentablemente fue una experiencia no muy agradable para los miembros de este programa, según relató Yordi Rosado, quien además de tener su sección 'El Reportaje de Yordi Rosado', era productor del show.

El conductor de televisión se sinceró en su podcast ‘De Todo Un Mucho’, programa que comparte con la actriz mexicana Martha Higareda, y contó lo mal que la pasó durante la producción del episodio con Christina.

"Ustedes lo vieron como que todo fue feliz pero yo la odio"

¿Por qué Yordi Rosado detesta a Christina Aguilera?



Yordi empezó su relato con la siguiente pregunta: “¿Quién es el artista que peor me ha caído en la vida?” y sin darle muchas vueltas al asunto contestó “Es Christina Aguilera”.

El conductor de televisión relató que hubo un par de fricciones con la cantante que provocaron que no sólo la detestara, sino que casi cancelaran el episodio de ‘Otro Rollo’ donde sale ella.

Una de las situaciones que más le molestaron estuvieron relacionadas con un “chicharito”, un pequeño audífono con el que la producción puede decirle cosas directamente en el oído a conductores, entrevistados y más personas que están frente a la cámara.

En el caso de Christina, el ‘chicharito’ iba a ser utilizado para traducirle las preguntas de Adal Ramones. Sin embargo, cuando la cantante supo que iban a entrevistarla en español inmediatamente mostró su molestia.

"Le digo ‘Te van a traducir por ahí lo que te diga el conductor’. Me dice ‘¡¿Qué?! ¿el conductor no habla inglés?"

Yordi se sorprendió de la reacción de Christina y más cuando la cantante expresó que le daba pena que su conductor no hablara inglés.

Cuando escuchó esto, el conductor ya estaba un poco molesto. Sin embargo, intentó ser lo más “lindo” posible y le preguntó si no hablaba español. Se suponía que Aguilera si entendía un poco de este idioma, ya que justo estaba promocionando su disco en español.

En ese momento, Yordi sólo sintió que la cantante se quería aprovechar del público latino. “Ni hablas español y te vale madres el español, sólo quieres nuestros pesos para después convertirlo en dólares”, pensó el conductor.

Tras explicarle nuevamente que ocupar el ‘chícharo’ era lo mejor para que la entrevista fluyera de manera dinámica, Christina aceptó a regañadientes. No obstante, el problema con el ‘chícharo’ no acabó ahí.

El 'chícharo' que provocó que Christina Aguilera no quisiera hablar con Yordi



Cuando le iban a poner este audífono, la cantante lo rechazó rotundamente, ya que quería que le dieran uno nuevo. Yordi solucionó la situación con un chícharo en una cajita nueva pero la cantante, a pesar que aceptó ocuparlo, decidió ya no hablarle al conductor.

“Me dice, ‘No estoy hablando contigo, habla con mi gente’, y el wey a lado”, contó Rosado, quien a partir de ese momento tenía que hablar por un tercero para comunicarse con Christina.

Christina finalmente ocupó un auricular de la producción pero el problema se acrecentó cuando se lo quisieron poner y ella fue grosera con el técnico de audio, a quien paró en seco y le dijo ‘Tú no me toques’, según contó Rosado.



El desplante de Christina con el microfonista provocó que Yordi se súper enojara, principalmente por el trato que tuvo la cantante con alguien de su producción.

"Le hace así feo, así como de ‘mugroso, quítame la mano’…. No, no no, no sabes Me puse como fiera".

Las acciones de Christina provocaron que incluso su mánager tuviera que pedir disculpas por ella y relajar el ambiente de tensión que se había creado, el cual se incrementó con una situación ya con las cámaras prendidas.

La dinámica que rechazó Christina Aguilera que casi cancela el show de ‘Otro Rollo’

En ese entonces, cuando Christina llegó a la Ciudad de México, sus maletas tuvieron que ser revisadas por aduana –una revisión normal y aleatoria en este filtro de seguridad del aeropuerto mexicano–. Esta situación provocó que en ‘Otro Rollo’ quisieran hacer una dinámica de broma con una supuesta maleta perdida de Christina Aguilera.

El plan era tener una maleta con objetos de broma como “un disco de Paquita la del Barrio, un molcajete…” y más con el que iban a interactuar con la cantante, quien aceptó hacer la dinámica cuando se la propusieron.

Sin embargo, una vez que estaban grabando, Christina cambió de opinión y se negó a participar en la broma, situación que provocó que Yordi parara el show y expresara que se cancelaba.