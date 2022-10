Nodal reveló por qué tiene tatuajes en la cara: una de sus canciones ya había dado una pista

A lo largo de los años, Nodal ha generado gran sorpresa con los tatuajes que poco a poco decoran su piel; los cuales van desde enormes diseños en el pecho (como con el que cubrió los ojos de Belinda) hasta los que luce en el rostro.

Los tatuajes de su cara, en especial, constantemente han generado que sea cuestionado sobre por qué decidió tatuarse una de las áreas más visibles de su ser.

Christian Nodal confesó por qué tiene tatuajes en la cara



El cantante de 23 años se encuentra en medio de su tour ‘Forajido’. Justo en uno de sus más recientes palanques en Guadalajara, Jalisco, (el cual forma parte de sus ‘Fiestas de Octubre) decidió sincerarse sobre la mejor respuesta que tiene ante los cuestionamientos sobre los tatuajes de su cara.

Nodal admitió que hubo un tiempo en el que cada vez que le preguntaban por qué se tatuaba el rostro, no tenía una respuesta clara.

“Mi respuesta no estaba preparada por más que yo quería”.

No obstante, una reportera le regaló la razón ideal para responder cada vez que sea cuestionado por este tema.

“Una reportera gritó, ‘Nodal, ya sé por qué estás todo tatuado… es para cubrir los besos que te han dado”.



De acuerdo con el cantante de ‘De los besos que te di’, esta respuesta “resolvió todos los problemas de su vida”.

Nodal no dio detalles sobre cuándo la reportera le expresó esta ingeniosa respuesta. Sin embargo, existe una breve mención sobre ello en su canción ‘Ya no somos ni seremos’, estrenada en febrero de 2022.

En las primeras estrofas de este tema, Christian justo habla sobre la razón de sus tatuajes.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes. Pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos. Pero no puedo borrarte”.



Más allá de esto, el cantante también también explicó para la revista ‘Life & Style’, en febrero de 2022, que los tattoos de su cara los representan y es una forma en la que abraza su amor al arte del tatuaje.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que (como me preguntaste) haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo’”.



El cantante también reveló que al inicio de su carrera le sugirieron que no se hiciera tatuajes en áreas tan visibles.

“Me dijeron tanto que me esperara a que saliera el próximo disco para hacerme un tatuaje visible, que reprimiera mi personalidad, querían que fuera lo que todo mundo esperaba de un cantante regional y nadie me dejaba ser”.

Sin embargo, con el tiempo, Nodal pudo mostrarse al mundo tal y cómo el quería y ahora el arte en su piel luce sin restricción.